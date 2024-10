Z napovedjo samostojne kariere Natashe Hamilton je po 26 letih dokončno razpadla britanska dekliška skupina Atomic Kitten. Med njihovimi največjimi uspešnicami je pesem Whole Again ter priredbi The Tide Is High in Eternal Flame.

"26 neverjetnih let in pisanje toliko čudovitih poglavij, a zdaj je prišel čas, da zaprem to knjigo," je v objavi, s katero je napovedala začetek solo kariere in slovo od skupine Atomic Kitten, zapisala ena od ustanoviteljic Natasha Hamilton.

In dodala: "Vožnja ni bila vedno enostavna, vendar ne bi spremenila ničesar. Z dekleti sem se veliko smejala in jokala, doživela toliko neverjetnih trenutkov in bila blagoslovljena s kariero, ki traja že 26 let. Bilo je neverjetno in to bom vedno cenila."

Na vrhu več glasbenic lestvic

Skupino Atomic Kitten so leta 1998 ustanovile Kerry Katona, Liz McClarnon in Natasha Hamilton. Po dveh letih delovanja in izidu njihovega največjega hita Whole Again je Katono zamenjala Jenny Frost, s katero so med drugim posneli priredbe uspešnic Eternal Flame in The Tide is High. Do leta 2004, ko so napovedale premor, so prodale več kot deset milijonov plošč po vsem svetu in se uvrstile na več glasbenih lestvic.

Leta 2008 se je skupina združila v prvotni zasedbi. Katona je skupino znova zapustila leta 2017, čez štiri leta pa se je za kratek čas vrnila tudi Frost. Od takrat sta bili edini članici McClarnon in Hamilton, ki je z nedavno napovedjo samostojne kariere zaključila to pot. Edina članica je tako ostala McClarnon, kar nakazuje na dokončno slovo priljubljene dekliške skupine.

Preberite tudi: