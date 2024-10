V ljubljanskem Media Centru so sinoči praznovali deseto obletnico Rock Radia. Prvič v zgodovini so se v ekskluzivnem Rock Radio All Star Bandu združili največji slovenski rock instrumentalisti in na svoj način priredili najuspešnejše slovenske rock pesmi.

Obletnica slovenskega Rock Radia je bila dober razlog za nepozaben večer prvinskega domačega rocka. Na oder so stopili največji slovenski rockerji, ki so se združili v ekskluzivni Rock Radio All Star Bend. Tega so sestavljali Bor Zuljan in Tadej Košir na kitari, Marko Soršak - Soki na bobnih, Nejc Škofic na klaviaturah in Jani Hace na bas kitari.

Ljubiteljica rocka tudi ministrica Vrečko

Bendu so se na odru pridružile rock ikone, ki že leta aktivno in prepričljivo oblikujejo domačo rock sceno. To so Tomi Meglič, Jernej Dirnbek, Tomislav Jovanović - Tokac, Sergej Škofljanec, Gregor Skočir, Pero Lovšin, Vlado Poredoš in Matjaž Jelen, med mlajšimi pa tudi Gregor Strasbergar in Manca Trampuš. Manjkala nista niti Neisha in Hamo. Vsi zbrani glasbeniki so na svoj način proslavili deset let neprekinjenega rocka in izvedli največje slovenske rock uspešnice.

Prireditve se je udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, med znanimi obrazi pa še voditeljici Melani Mekicar in Jana Morelj, pevka Anabel, glasbenik Miha Guštin in komik Gašper Bergant.

