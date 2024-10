V številnih krajih po državi se začenja priljubljeni teden restavracij, ki prinaša priložnost za okušanje vrhunskih jedi v najboljših slovenskih restavracijah po ugodnih cenah. Prvič bo svoja vrata odprla tudi restavracija Ane Roš. Na sporedu sta še dobrodelni koncert Viljem Julijan v Cankarjevem domu ter Promenada okusov v stari Ljubljani, ki so jo zaradi slabega vremena prejšnji konec tedna prestavili na to soboto.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Za otroke z redkimi boleznimi

Prihajajoči konec tedna bo v znamenju številnih glasbenih dogodkov in koncertov. V okviru jubilejne koncertne turneje ob 20. obletnici glasbene kariere bodo na Jesenicah gostili Manco Špik. Na odru se ji bo kot glasbeni gost pridružil Andrej Šifrer. "Poleg mojih največjih hitov smo na novo aranžirali nekatere pesmi, ki jih do zdaj še nisem izvajala z bendom," je 44-letnica napovedala za prihajajoči koncert.

V Kostanjevico na Krki medtem prihajata ena najbolj romantičnih hrvaških zasedb Klapa Intrade in priznani pevec Tomislav Bralić. Organizatorji vabijo na dalmatinski glasbeni večer, kjer bodo odmevale njihove uspešnice Zalutali pogled, Zora bila in Ne mogu te prestat ljubit. Pestro bo tudi na Štajerskem, v Vinoteko Rožmarin se po petih letih vrača Nina Pušlar.

Med sobotnimi glasbenimi dogodki izstopata dva. V Cankarjevem domu, hramu slovenske kulture, bo tradicionalni Veliki dobrodelni koncert Viljem Julijan. Sredstva, ki bodo zbrali s prodajo vstopnic, bodo v celoti donirali otrokom z redkimi boleznimi. Med drugimi bodo nastopili Gregor Ravnik, Isaac Palma in Nastja Gabor. V sklopu dogodka Vikend mladih na Dolu pri Ljubljani pa bo obiskovalce zabavala zasedba Kokosy.

Društvo Viljem Julijan sta ustanovila zakonca Nina in Gregor Bezenšek, starša fantka Viljema Julijana, ki je pri starosti dveh let in pol umrl za neozdravljivo redko boleznijo. Foto: Mediaspeed

Ana Roš premierno na tednu restavracij

Ljubitelji kulinarike se prihajajočega konca tedna zagotovo veselijo. Začenja se namreč priljubljeni teden restavracij, ki obiskovalcem dvakrat letno ponudi priložnost, da okusijo vrhunsko gastronomijo po dostopnih cenah. V jesenski različici bo sodelovalo več kot sto restavracij, med njimi osem povsem novih. Premierno se bo dogodku pridružila ljubljanska restavracija Jaz, ki je v lasti kuharske mojstrice Ane Roš.

Zaradi slabega vremena minuli konec tedna so Promenado okusov v prestolnici prestavili na to soboto. Po ljubljanskem mestnem jedru se boste lahko sprehodili z vinskim kozarcem v roki in na kulinarični tržnici okusili mojstrovine sedmih chefov stare Ljubljane in vina vrhunskih vinarjev tako iz Slovenije kot iz tujine.

Veselo bo tudi v Tolminu, kjer bo Frika Fest, tradicionalni kmečki praznik vrnitve pastirjev z visokogorskih pašnikov. Na dvodnevnem dogodku bo mogoče okusiti edinstvene sire Doline Soče na čelu s Tolmincem, ki je med najbolj prepoznavnimi slovenskimi avtohtonimi siri. Na glavnem trgu in ulicah bo dišalo kot v planinah – po kravah, siru in dobrotah.

Ana Roš se lahko pohvali s kar tremi Michelinovimi zvezdicami. Foto: Bojan Puhek

Drugo leto zapored bodo v Vili Vipolže gostili več kot 50 vinskih hiš iz Goriških brd in bližnjega Collia. Na sporedu je namreč vinski festival Brda & Collio, kjer se bodo poleg vinskih hiš predstavili tudi različni kulinarični ponudniki, poudarek pa bo na butičnih sirarjih, in restavracije, ki bodo poskrbele za vaše brbončice.

V nedeljo se zaključuje tudi Praznik kozjanskega jabolka, ki ga na trgu Podsreda že tradicionalno organizira Kozjanski park. Kot je jasno že iz imena, v središče programa postavijo jabolko, ki vsako leto privabi številne strokovnjake, razstavljavce in obiskovalce. Prav ta konec tedna pripravljajo vrhunec dogajanja, ko bodo trg napolnili številni ponudniki z regionalnimi produkti.

V petek bo na Pogačarjevem trgu v prestolnici tudi tradicionalna Odprta kuhna, kulinarična tržnica, ki med svoje stojnice privablja sladokusce in kulinarične pustolovce. V soboto bodo gostovali še v Izoli.

Tolminski kravji sir (Tolminc), albuminska skuta in bovški ovčji sir so najbolj prepoznavni lokalni proizvodi. Foto: Žiga Koren

Eksotične živali na prostosti

Če se ne bojite živali, kot so kače, pajki in kuščarji, se lahko zapeljete do Gospodarskega razstavišča, kjer do nedelje poteka že 30. razstava eksotičnih živali. Organizatorji želijo te živali približati javnosti in pomagati odpraviti strah in predsodke o njih. Ogledate si lahko kotičke z insekti, kuščarji, konji, dihurji in kačami, letošnja novost pa je kotiček z akvaristiko.

Utrinke z razstave, ki smo si jo že ogledali, si oglejte v spodnjem posnetku:

V okolici Ljubljane Dejan Vunjak in Zvita Feltna

Kljub ohladitvi in slabšemu vremenu je tudi ta konec tedna na sporedu nekaj zabavnih dogodkov, v ospredju katerih bosta glasba in druženje. V Komendi bodo žurali kar dva dneva. V petek bodo tam gostili Dejana Vunjaka, v soboto pa še Ansambel Stil.

Naslednji dan pa se lahko odpeljete na Perfest v Preserje (občina Brezovica), kjer bo zbrane zabavala skupina Zvita Feltna, na Oktoberfešto v Ivančno Gorico z Gadi ali zabavo v Kranj z Miranom Rudanom.

Dejan Vunjak je bil med nastopajočimi na letošnjem festivalu Pivo in cvetje. Foto: Mediaspeed

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

