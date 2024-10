Pevka Nina Strnad, ena najbolj priznanih vokalistk jazzovske glasbe v Sloveniji in zagovornica izvajanja glasbe v živo, je v podkastu za Elle med drugim izrazila svoje mnenje o petju na playback. "Nisem pristaš tega, da se poje na playback. Če si ti pevec, potem moraš biti sposoben stopiti na oder in odpeti tri minute, tako da ljudje rečejo: 'Super, smo zadovoljni,'" je v podkastu povedala Strnad.

"Jaz mislim, da je to minimum, ki bi si ga moral vsak izvajalec postaviti. In če tega ni zmožen, potem se pač ne more oklicati za pevca," je svoje mnenje jasno izrazila slovenska pevka. V podkastu je med drugim spregovorila o svoji glasbeni poti, glasbenih začetkih, jazzu in svojem življenju.

Med drugim je priznala, da nekateri glasbeniki v današnji elektronsko naravnani (in popravljeni) glasbeni industriji niso zmožni svojih izdelkov izvesti v taki obliki, kot jih slišimo v studijsko popravljeni obliki. "Mene to zelo moti, ker imam rada, da smo iskreni," je povedala in dodala, da ne bo nihče zameril, če nekdo pri petju zgreši nekaj tonov.

Sodelovala z največjimi slovenskimi avtorji ter svetovnimi skladatelji

Nina Strnad, ki velja za eno najbolj suverenih vokalistk resne glasbe pri nas, si je v več kot dvajsetletni glasbeni karieri doslej oder delila z mnogimi priznanimi jazzovskimi imeni. Sodelovala je s priznanimi skladatelji in tekstopisci slovenske zabavne glasbe: Mojmirjem Sepetom, Elzo Budau, Juretom Robežnikom, Janezom Gregorcem in mnogimi drugimi. Znanje in izkušnje pa si je nabirala tudi ob boku velikanov mednarodne jazzovske scene, kot so z grammyjem nagrajeni Michael Abene in The New York Voices.

Svojo glasbeno pot je pevka Strnad začela na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani pod mentorstvom Nade Žgur. Po maturi in diplomi iz ekonomije je svoje glasbene veščine izpopolnjevala še na New School for Jazz and Contemporary Music v New Yorku ter končala študij glasbene pedagogike na Konservatoriju za glasbo v Celovcu, je zapisano na njeni spletni strani.

Med svoje največje dosežke Nina Strnad šteje gostovanje na koncertu S simfoniki v filmski svet, kjer je stala na odru z legendarnim jazzovskim in filmskim skladateljem Michelom Jean Legrandom, prejemnikom treh oskarjev.

