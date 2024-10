Po urgentni operaciji se je oglasila Raiven #video

Glasbenica Raiven, ki je letos Slovenijo zastopala na Evroviziji, je pred dvema tednoma prestala urgentno operacijo in nekaj dni preživela v bolnišnici, zdaj pa se je oboževalcem javila na Instagramu in z njimi delila zgodbo, ki jo je opisala kot travmatično.

Zanjo je bila izkušnja travmatična

"Odločila sem se, da povem del te zgodbe, ki je bila zame iskreno zelo travmatična. Pristala sem na abdominalni kirurgiji. Nekaj dni, preden se je to zgodilo, me je bolel trebuh, ampak nič kaj zares alarmantnega, in če ne bi takrat imela veliko koncertov in če se ne bi res želela čim prej pozdraviti, bi stvar prav gotovo samo ignorirala in ne bi šla niti k zdravniku."

Dobila napotnico za ultrazvok in šla na urgentno operacijo

Raiven je prejela napotnico za ultrazvok, kjer so ji po njenih besedah dejali, da je vse skupaj čudno ter da ne vedo točno, za kaj gre. Tam so ji povedali, naj se pripravi in da mora na urgentno operacijo. "Bila sem v totalnem šoku, nikoli v življenju nisem bila operirana, nikoli nisem bila pod splošno anestezijo," se je v videu spomnila Raiven, ki je nato še teden dni po operaciji preživela v bolnišnici.

Do naslednjega koncerta bo počivala

"Počutim se kot Motovilka, ujeta v nekem gradu," je smeje povedala glasbenica, ki zdaj počiva in nabira novih moči za prihajajoče koncerte, in ob tem dodala, da se počuti bolje ter se že veseli vrnitve na glasbene odre in v studio.

Raiven je sicer pred slabima dvema tednoma sporočila, da je sredi noči prestala urgentno operacijo, in zapisala, da ni pričakovala, da se bodo manjše trebušne težave razvile v nekaj večjega. Poleg tega je zaradi zdravstvenih težav odpovedala dva nastopa, a sta že znana nova datuma v novembru. Prvič se bo na odre vrnila 26. oktobra v Mariboru.