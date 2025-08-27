Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Ljubljana: Moški v pijačo stresel drogo. Oglasile so se še druge žrtve in ga identificirale.

V ne tako redkih primerih podtikanja drog v pijačo gre najpogosteje za drogi ghb ali gbl.

V ne tako redkih primerih podtikanja drog v pijačo gre najpogosteje za drogi ghb ali gbl.

Foto: Shutterstock

Televizija Slovenija (TVS) je v petek objavila posnetek moškega, ki naj bi v priljubljenem ljubljanskem lokalu pred tednom dni v pijačo ene izmed gostij vsul mamilo. Po tem so se na medijsko hišo obrnile še druge domnevne žrtve. Več žensk trdi, da lahko identificirajo storilca, primer pa preiskuje policija, je danes poročala TVS.

Posnetek prikazuje dogajanje v lokalu, ko moški, ki sam stoji ob mizi, polni kozarcev s pijačo, iz žepa potegne zvitek, v katerem naj bi bila droga. Nato bel prašek vsuje v pijačo na mizi, je poročala televizija.

Domnevne žrtve storilca identificirale 

Po objavi posnetka so ženske, ki domnevajo, da je isti moški drogo podtaknil tudi njim, na podlagi pogovorov z znanci in fotografijami s tistega večera domnevnega storilca identificirale. TVS je ime in priimek skupaj s fotografijo domnevnega storilca posredovala policiji.

V ne tako redkih primerih podtikanja drog v pijačo gre najpogosteje za drogi ghb ali gbl, ki v manjših odmerkih delujeta stimulativno in zmanjšata inhibicije, ju pa nekateri uporabljajo v namen kaznivih dejanj zoper nedotakljivost telesa in spolnih zlorab. Zaradi tega je pomembno, da omamljene osebe ne ostanejo same, ob sumu, da so jim podtaknili drogo, pa naj se obrnejo na policijo in poiščejo zdravniško pomoč, so še opozorili na televiziji.

