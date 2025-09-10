Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da so policisti na območju Cerknice v torek zasegli večjo količino prepovedane droge. Gre za konopljo, ki sta jo v prirejenem prostoru gojila 72- in 38-letna osumljenca.

Na kraju so zasegli več sadik in okoli pet kilogramov že posušene prepovedane droge ter pripomočke za njeno pridelavo.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami bo zoper osumljenca na pristojno državno tožilstvo podana kazenska ovadba, so sporočili s policijske uprave in dodali, da nadaljujejo zbiranje obvestil.