Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
14.09

Četrtek, 18. 9. 2025, 14.09

Na območju Rakitne desetkrat preveč medvedov

D.K., STA

Po navedbah starešine Lovske družine Rakitna Marjana Šivica se v naselje zatekajo predvsem medvedke z mladiči in mladi medvedi, ki se iz gozda umikajo večjim medvedom. (Fotografija je simbolična.)

Na območju Rakitne, kjer so v zadnjem času poročali o več bližnjih srečanjih z medvedi, je po navedbah starešine Lovske družine Rakitna Marjana Šivica desetkrat preveč medvedov. Prebivalci Rakitne so zaradi nevšečnosti z medvedi pripravili tudi poziv vladi k vrnitvi strokovnega upravljanja medveda, ki ga je podpisalo več kot 3.300 ljudi.

Kot je v sredo poročala TV Slovenija, je prebivalce Rakitne zaradi pogostih bližnjih srečanj z medvedi strah, poleg tega pa medvedi po njihovih trditvah prevračajo smetnjake in kompostnike. Zaradi prevrnjenih smetnjakov se prebivalci Rakitne po trditvah Marjana Šivica z občino Brezovica dogovarjajo o vzpostavitvi skupnega centralnega zbirališča bioloških odpadkov.

Šivic je za STA dejal, da na območju Rakitne, "kjer je prostora za tri, štiri ali pet medvedov, prebiva približno štirideset medvedov". Po njegovih navedbah se v naselje zatekajo predvsem medvedke z mladiči in mladi medvedi, ki se iz gozda umikajo večjim medvedom.

Odstrelili le 24 medvedov

Šivic je ob tem izrazil tudi nezadovoljstvo z odločitvijo upravnega sodišča, ki je 7. julija zadržalo odločbo za odstrel 206 medvedov, ki jo je ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo konec maja. Od predvidoma 206 so lovci letos tako odstrelili 24 medvedov.

Zaradi težav z medvedi so prebivalci Rakitne konec julija pripravili poziv vladi k vrnitvi strokovnega upravljanja medveda. Od ministra za naravne vire in prostor, vlade in predsednika vlade zahtevajo, da "aktualno dovoljenje za odvzem medveda skladno s priporočili stroke popravi, dopolni ali izda dodatno dovoljenje, da bo za letošnje leto odvzem znašal 206 medvedov".

"Da se takoj prekine nedopustno prakso, ko upravljanje medveda krojijo izbrane nevladne organizacije in njihovi simpatizerji v vrhu vlade, pri tem pa se odriva stroko in znanost, in da se odločitve o upravljanju medveda sprejema transparentno, na osnovi strokovnih argumentov, ob zagotavljanju varstva medveda in varnosti lokalnih prebivalcev."

