Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Istanbul Turčija častni konzul Mustafa Basar Arioglu

Slovenskemu častnemu konzulu se obeta razrešitev

Mustafa Basar Arioglu je slovenski častni konzul v Istanbulu od leta 2003, potem ko se je s tega mesta poslovil njegov oče Ersin Arioglu. Ta je bil na čelu slovenskega častnega konzulata v Istanbulu od njegovega odprtja leta 1996.

Mustafa Basar Arioglu je slovenski častni konzul v Istanbulu od leta 2003, potem ko se je s tega mesta poslovil njegov oče Ersin Arioglu. Ta je bil na čelu slovenskega častnega konzulata v Istanbulu od njegovega odprtja leta 1996. 

Na ministrstvu za zunanje zadeve so proti slovenskemu častnemu konzulu v Istanbulu Mustafi Basarju Ariogluju sprožili postopek za razrešitev, poroča portal N1. Arioglu je sicer direktor podjetja Yapi Merkezi, ki od Slovenije zaradi neenake obravnave pri projektu drugega tira zahteva odškodnino v višini 330 milijonov evrov.

Slovenski častni konzul Mustafa Basar Arioglu je direktor podjetja Yapi Merkezi, ki je eden od glavnih izvajalcev projekta drugi tir. Podjetje zaradi, kot navajajo sami, neenake obravnave pri projektu drugega tira od Slovenije zahteva odškodnino v višini 330 milijonov evrov. Na ministrstvu za infrastrukturo pravijo, da gre za neutemeljeno izsiljevanje turškega podjetja, ki se je znašlo v finančnih težavah, poroča N1. 

Ob tem se postavlja vprašanje, ali Arioglu s svojim ravnanjem škoduje interesom Slovenije. Po informacijah N1 so na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) že opravili notranjo oceno o tem, v kratkem pa naj bi o njegovi razrešitvi razpravljala komisija zunanjega ministrstva za imenovanje in razrešitve častnih konzulov. Končno odločitev o njegovi usodi bo nato sprejela vlada. Zakon o zunanjih zadevah namreč določa, da lahko vlada častnega konzula razreši, če ta s svojim delovanjem škodi ugledu in interesom Slovenije.

Hude obtožbe delavcev pri projektu drugega tira

Ni prvič, da Slovenija razmišlja o razrešitvi Ariogluja z mesta častnega konzula. Po poročanju N1 so se vprašanja o tem, ali Arioglu svoje naloge opravlja profesionalno in deluje v interesu Slovenije, začela pojavljati lani spomladi, ko je okoli 40 turških delavcev podjetja Yapi Merkezi, ki so delali na trasi drugega tira, svojega delodajalca obtožilo ustrahovanja in zapiranja v delavsko naselje. 

Pridržali so ga zaradi sumov korupcije

Arioglu se je pod drobnogledom ministrstva za zunanje zadeve ponovno znašel konec maja 2025, ko so ga turški organi pridržali zaradi preiskave korupcije v istanbulski občini. Po zaslišanju in dveh tednih v priporu so ga izpustili. Takrat so na MZEZ za N1 pojasnili, da dogajanje spremljajo. 

