Ruski obveščevalci besni na Putina

Žvižgač je Osečkinu, ki od leta 2005 živi v izgnanstvu v Franciji, poslal pismo, v katerem je med drugim zapisal, da med ruskimi obveščevalci zaradi spodletele invazije na Ukrajino vladata vedno večji kaos in nezadovoljstvo.

Osečkin je za The Times povedal, da obveščevalci s tem, ko govorijo o dogajanju, veliko tvegajo, kar kaže na to, da so vedno bolj jezni na Putina, ki naj bi jih obtožil, da so krivi za neuspešno rušenje ukrajinske vlade.

Putina zapustil odposlanec Čubajs

Včeraj je sicer zaokrožila informacija, da je Putina zapustil njegov odposlanec za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami Anatolij Čubajs. Kot so potrdili v Kremlju, je odšel na lastno željo, drugih podrobnosti niso navedli. Po navedbah neimenovanih virov naj bi bila vzrok vojna v Ukrajini. Kot poroča BBC, je to najbolj znan Putinov sodelavec, ki je zapustil položaj, odkar je Rusija 24. februarja napadla Ukrajino.

"Čubajs je odstopil na lastno željo," je za rusko tiskovno agencijo Interfax dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Po navedbah tiskovne agencije Reuters, ki se sklicuje na dobro obveščene vire, je odšel zaradi vojne v Ukrajini, Rusijo je zapustil in se ne namerava vrniti. Ruski mediji poročajo, da je odšel v Turčijo.

66-letni Čubajs je naloge v ruskem vrhu opravljal več desetletij, znan je bil kot glavni arhitekt privatizacije v Rusiji v 90. letih prejšnjega stoletja, v času predsednika Borisa Jelcina. Čubajs naj bi tudi priporočil Putina, tedaj častnika tajne službe KGB, za delo v Kremlju. Kasneje je postal vodja ruske nanotehnološke družbe Rusnano, leta 2020 pa ga je Putin imenoval za odposlanca za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, poroča STA.

Po podatkih Nata v Ukrajini ubitih več kot 7.000 ruskih vojakov



Spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami se nadaljujejo po vsej Ukrajini. Ruska vojska je ponoči uničila pomemben most v bližini mesta Černigov, v Pentagonu pa trdijo, da ruska vojska "zavzema obrambne položaje". Po podatkih Nata je med rusko invazijo umrlo od 7.000 do 15.000 ruskih vojakov.