Čečeni se v Ukrajini borijo na obeh straneh

Čečenski vojaki se po poročanju medijev v Ukrajini borijo na obeh straneh bojne linije. Mnogo številčnejši so seveda borci proruskega predsednika Čečenije Ramzada Kadirova. Na drugi strani pa ukrajinske oborožene sile podpirajo tisti Čečeni, ki so bili po čečenski vojni prisiljeni zapustiti opustošeno domovino.

Tesni zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, voditelj ruske republike Čečenije Ramzan Kadirov, je dva dni po začetku ruske agresije na Ukrajino na glavnem trgu v Groznem zbral deset tisoč vojakov in jih napotil v Ukrajino.

Sredi marca je nato na družbenem omrežju Telegram objavil videoposnetek, v katerem sporoča, da je severozahodno od Kijeva v bližini letališča, kjer je bilo prizorišče hudih spopadov med ruskimi in ukrajinskimi silami. Priznal je še, da je bilo v vojni ubitih kar nekaj njegovih vojakov.

Čečenski borci, ki so se kalili v dveh vojnah v Čečeniji, pri posredovanju v Donbasu leta 2014 in v Siriji, kjer so nekateri še vedno prisotni, so sicer znani po svoji okrutnosti in zlorabah. Bili naj bi specialisti za nadzor okupiranih mest.

Od razpada Sovjetske zveze leta 1991 so ruske sile v Čečeniji vodile dve vojni, v katerih je umrlo okoli 160 tisoč ljudi, od leta 2004 pa je Rusija spremenila taktiko in se raje odločila za sodelovanje z nekdanjimi nasprotniki v boju s preostankom upornikov.

Rusija naj bi želela prestrašiti Ukrajince

Rusija je sicer tudi sama napovedala pomoč čečenskih borcev ruskim silam, s čimer naj bi med Ukrajinci vzbudila strah. Razširile so se celo govorice, da jim je bila zaupana izvedba atentata na ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega.

Ukrajinska vojska je tri dni po začetku vojne sporočila, da je v bližini mesta Hostomel napadla konvoj vojaških vozil s čečenskimi borci. Kmalu zatem pa še, da je bil v spopadu ubit čečenski general Magomed Tushayev, poveljnik motorizirane čete garde Ramzana Kadirova.

Kadirov je dan kasneje na Telegramu objavil, da je ruska taktika bojevanja v Rusiji prepočasna in ruske sile pozval k odločnejšemu ukrepanju.

Čečeni, ki so zaradi Kadirova zapustili domovino

Na drugi strani pa naj bi ukrajinske oborožene sile podpirali tisti Čečeni, ki so bili po čečenski vojni prisiljeni zapustiti opustošeno domovino in so prebežali v Ukrajino. Tu naj bi jih živelo okoli osem tisoč. Ti prostovoljci se ne omenjajo tako pogosto kot borci pod poveljstvom Kadirova. Na Twitterju se je pojavil videoposnetek čečenskih prostovoljcev, ki se proti ruskim silam borijo severozahodno od Kijeva.