Generalni sekretar Nata posvaril pred jedrskim spopadom

Jens Stoltenberg, generalni sekretar Nata je danes napovedal, da bo Nato vzpostavil štiri nove bojne skupine in sicer na Slovaškem, Madžarskem, v Romuniji in v Bolgariji. Posvaril je tudi pred jedrskim spopadom. "Rusija mora prenehati groziti z jedrskim orožje. To je nevarno in neodgovrono," je dejal Stoltenberg.

Nato bo, po besedah Stoltenberga vzpostavil štiri nove bojne skupine. "Poleg obstoječih sil v Baltiku in na Poljskem bo to pomenilo 8 večnacionalnih Natovih bojnih skupin vzdolž vzhodnega boka, od Baltskega do Črnega morja,"je pojasnil Stoltenberg.

NEW: @NATO chief Jens Stoltenberg expects Allied leaders to agree “to strengthen NATO’s posture in all domains”.



“The first step is the deployment of 4 new NATO battlegroups in Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia.”



"Rusija mora razumeti, da do jedrske vojne ne sme priti in da jedrske vojne nikoli ne morejo zmagati," pravi in dodaja, da pričakuje, da se bodo zavezniki dogovorili in Ukrajini zagotovili dodatno podporo. "Poskrbljeno naj bo tako za kibernetsko varnost, pa tudi opremo, ki bo Ukrajini pomagala pri zaščiti pred kemičnimi, biološkimi radiološkimi in jedrskimi grožnjami," je dejal.

Povedal je tudi, da bo vrh Nata Kitajsko pozval, naj se vzdrži podpore Rusiji v vojni z Ukrajino. Kakšno držo zavzeti v odnosu do Kitajske v kontekstu možnosti, da ta gospodarsko in vojaško pomaga Rusiji, bo ena ključnih tem pogovorov zahodnih voditeljev ta konec tedna v Bruslju.

Poleg tega upa in pričakuje, da bo jutrišnji vrh predsednikov vlad in predsednikov pristal na povečanje Natovih sil v vzhodnem delu zavezništva. Tako na kopnem, v zraku in na morju.

Zelenski bo znova pozval k prepovedi preletov nad Ukrajino, Nato temu nasprotuje

Ob začetku zasedanja bo voditelje zaveznic v četrtek nagovoril ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski, ki bo po pričakovanjih znova pozval k vzpostavitvi območja prepovedi preletov nad Ukrajino. V Natu vztrajajo, da tega ne bodo storili, ker ocenjujejo, da bi to pomenilo obsežno vojno oziroma bistveno razširilo konflikt.

V Bruslju se pred zavezniškim vrhom omenja možnost, da bi lahko Stoltenbergu še za eno leto podaljšali mandat, ki se mu sicer izteče letos. Na vprašanje, ali je pripravljen ostati na položaju, je odgovoril, da bo o tem določilo 30 zaveznic, on pa da je osredotočen na priprave vrha sredi zelo resnih varnostnih razmer zaradi vojne v Ukrajini.