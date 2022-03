Neuradno: na diplomatsko misijo v Ukrajino odhaja Bojan Pograjc

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neuradnih informacijah, ki so jih objavili v Delu, na vojno območje v Ukrajino odhaja Bojan Pograjc , brigadir Slovenske vojske in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade.

Začasni odpravnik poslov v Ukrajini naj bi postal Bojan Pograjc, ki je sicer prejšnji teden Janeza Janšo spremljal na obisku v Ukrajini. Trenutno je Pograjc v kabinetu predsednika vlade odgovoren za vojsko in Nato.

Tonin: Vesel sem, da imamo na Morsu pogumne ljudi

Obrambni minister Matej Tonin je ob robu predvolilnega dogodka NSi danes komentiral poročanje nekaterih medijev, da naj bi Slovenija na diplomatsko misijo v Ukrajino poslala predstavnika obrambnega ministrstva. Kot je dejal, je vesel, da imajo na Morsu "pogumne ljudi, ki so pripravljeni tvegati, da bi pomagali ukrajinskemu ljudstvu in celotni Evropi, da pride do miru".

"Gre za diplomatsko misijo, kjer ima vodilno vlogo ministrstvo za zunanje zadeve, ki mora pripraviti ustrezne postopke, te pa na koncu potrdi vlada," je še pojasnil Tonin.

Da bo Slovenija predvidoma v tem tednu v Ukrajino poslala svojega diplomatskega predstavnika z ekipo, je prek Twitterja v nedeljo napovedal premier Janez Janša. Zunanji minister Anže Logar je v ponedeljek to potrdil in napovedal, da bo Slovenija v Kijev poslala odpravnika poslov. Več naj bi bilo po njegovih besedah znanega šele, ko bo ta že prevzel svoje dolžnosti.