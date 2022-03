Ukrajinska vojska: Rusi morajo invazijo končati do tega datuma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

9. maja se zahodni svet in tudi Rusija spominjata zmage nad nacizmom v drugi svetovni vojni. Vojaška parada v Moskvi ima korenine še iz časov Sovjetske zveze. Foto: Reuters

Rusija želi vojno končati do 9. maja, trdi ukrajinska vojska. Na ta datum leta 1945 je namreč Nemčija kapitulirala. V Rusiji je 9. maj zelo pomemben praznik, ki ga proslavijo z vojaško parado v središču Moskve.

Ruska vojska ima ukaze iz Kremlja, da se mora invazija Ukrajine končati do 9. maja, sporočilo vrhovnega poveljstva ukrajinske vojske povzema Kyiv Independent. Razlog za to naj bi bila želja Moskve, da na slavnostni paradi v spomin na kapitulacijo nacistične Nemčije proslavijo tudi zmago nad Ukrajino.

Zato naj bi ruska vojska pospešeno poskušala nadoknaditi izgube na bojišču in iskala ljudi, ki bodo nadomestili padle vojake. Rusi naj bi se osredotočali predvsem na regeneracijo letalskih in zračnodesantnih enot. Zadnje so po trditvah ukrajinske vojske imele največje izgube od začetka invazije.

Ukrajinska vojska tudi trdi, da naj bi Rusi poleg velikih vojaških izgub imeli tudi ogromne težave pri nadzoru okupiranih območij. Prebivalstvo naj bi zavračalo prorusko oblast, ki jo je nastavila ruska vojska.

Rusija naj bi želela v vojno pospešeno vključiti tudi ljudi iz nepriznane Pridnestrske republike v Moldaviji, ki je proruska in meji na Ukrajino. Rusi naj bi v Pridnestrski republiki izvajali propagandno vojno in prebivalce strašili, da je samo vprašanje časa, kdaj bo ruska vojska začela streljati na njihove domove.