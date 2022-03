V Ukrajini se vsako leto z nadomestnim materinstvom rodi več kot dva tisoč otrok, večinoma tujim parom. Država ima okoli 50 klinik za razmnoževanje in številne agencije ter posrednike, ki pare, znane kot "načrtovane starše", primerjajo z nadomestnimi osebami. V času vojne so se znašli v težkem položaju. V Kijevu je namreč ostalo več kot 60 otrok, ki si jih načrtovani starši ne upajo prevzeti, številne nadomestne matere pa so tik pred porodom. Izhod iz države je sicer mogoč, a nadomestno materinstvo marsikje ni dovoljeno, že tik čez mejo v Moldaviji ne.

Ukrajina je priljubljena izbira zaradi načina, kako so napisani njeni zakoni o nadomestnem materinstvu. V mnogih evropskih državah, vključno z Združenim kraljestvom, je nadomestna mati, ko rodi, navedena kot mati v rojstnem listu, če je poročena, pa je njen mož naveden kot oče. V Ukrajini sta kot mati in oče navedena "načrtovana starša". To seveda pomeni, da je otroku pridobiti potni list in ga pripeljati domov veliko lažje.

Zgodba nadomestne matere Svetlane: rodila bo ob meji

Ukrajinka Svetlana na dan invazije Rusije na Ukrajino ni mogla verjeti, da se to, kar je gledala v novicah, res dogaja. V njenem domačem mestu v Bili Cerkvi, ki leži južno od Kijeva, je bilo mirno, le nekaj dni zatem pa so se tudi tam začele eksplozije.

Svetlana in njen mož sta vlekla vzmetnice na hodnik stanovanjske hiše in se tam stisnila s tremi otroki. Hrup siren je bil nenehen, več dni niso spali.

Na tisoče kilometrov stran v Avstraliji je Emma Micallif Svetlani mrzlično pošiljala sporočila. Ženski sta tesno povezani, saj je Svetlana noseča z Emminim drugim otrokom. Zdaj so poskušali uskladiti evakuacijo in Svetlano spraviti na varno.

Emma je s pomočjo agencije za nadomestno materinstvo stopila v stik še z dvema staršema, ki sta imela nadomestne matere v Ukrajini. Našli so avtobus, ki je tri ženske in njihovih deset otrok odpeljal na 18-urno pot do moldavske meje.

Ko so končno prispeli v moldavsko prestolnico, so jih strpali v majhno stanovanje. Emma se je zgrozila, ko je slišala, da ni dovolj postelj. Noseča Svetlana je spala na tleh, bila je preveč uničena, da bi jo skrbelo.

Tu se težave niso končale. Nadomestno materinstvo v Moldaviji ni dovoljeno. Če se otrok rodi tam, je njegova zakonita skrbnica nadomestna mati, v opisanem primeru torej Svetlana.

Čeprav v Ukrajini vojna ne pojenja in Rusi med drugim napadajo tudi bolnišnice in porodnišnice, sta se Svetlana in Emma odločili, da bo Svetlana rodila otroka v mestu blizu meje. Če ne želita imeti pravnih problemov, je to edina rešitev. Še ena težava pa je, da bi lahko trajalo tedne, preden bo izdan otrokov rojstni list.

Ne le Emmo in Svetlano, vojna je pustila na tisoče nadomestnih mater in nameravanih staršev v enako groznih položajih. Največja ukrajinska agencija ima trenutno 500 nadomestnih mater v različnih fazah nosečnosti, takih agencij pa je v Ukrajini 50.

V Ukrajini obtičalo 61 otrok, predvideni starši ne upajo ponje

Trenutno je zaradi vojne v Kijevu obtičalo 61 otrok, saj je njihovim predvidenim staršem z vsega sveta vojna preprečila, da bi jih prišli iskat. Zanje skrbijo v kletnem vrtcu v Kijevu.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Z vsakim dnem se rodi več otrok, a od invazije je le devet parov staršev tvegalo potovanje v Kijev in prišlo po svoje otroke. Še pet jih je uredilo prevzem na daljavo. "Če se v bližnji prihodnosti nič ne bo spremenilo, bomo morda imeli v oskrbi 100 dojenčkov," je povedal Denys Herman, pravni svetovalec agencije.

Podjetje se je spoprijemalo s tem vprašanjem, ali naj dojenčke preseli iz Kijeva na varnejšo lokacijo v zahodni Ukrajini, vendar je tudi njihov prevoz po vojnem območju tvegan.