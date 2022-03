Podpora Putinu ga bo drago stala, ukrajinska drsalka je šokirana

Ruski plavalec Jevgenij Rilov, ki je lani na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu postal olimpijski prvak na 100 in 200 metrov hrbtno, se je odločil, da v znak nestrinjanja z odločitvijo, da ruski športniki ne smejo tekmovati pod svojo zastavo, ne bo nastopil na letošnjem svetovnem prvenstvu v plavanju, ki ga bo gostila Budimpešta.

Rilov se je tako že drugič izpostavil kot podpornik Vladimirja Putina, ki je zaradi odločitve za napad na Ukrajino deležen obsodb z vsega sveta. Petindvajsetletni plavalec se je prejšnji petek pojavil na zborovanju ob osmi obletnici ruskega zavzetja polotoka Krim, na katerem je ruski predsednik pohvalil "posebno vojaško operacijo" v Ukrajini in ruske vojake označil za junake, zdaj pa se je odločil še, da protestno ne bo nastopal na tekmovanjih, kjer ne bo mogel tekmovati pod rusko zastavo.

Ni bil edini



Rylov ni bil edini ruski športnik na petkovi prireditvi ob obletnici ruske priključitve Krima, ki je zahod ne priznava. Tam so se ponosno sprehajali tudi številni drugi profesionalni športniki, med njimi tudi sestri Arina in Dina Averina, olimpijski in svetovni prvakinji v ritmični gimnastiki, smučarska tekača Aleksander Boljšunov in Aleksander Legkov, umetnostni drsalci Jevgenija Tarasova, Vladimir Moroz, Nikita Kacalapov, Viktorija Listunova, Adelina Sotnikova, Viktorija Sinicina, nekdanji drsalec Jevgenij Plušenko, nekdanja ritmičarka Svetlana Khorkina in nekdanja hitrostna drsalka Svetlana Žurova.

List of Russian athletes involved in pro-war rally in Moscow:



* Alexander Bolshunov

* Arina and Dina Averina

* Evgenia Tarasova

* Evgeny Rylov

* Nikita Katsalapov

* Victoria Sinitsina

* Viktoriia Listunova

* Vladimir Morozov pic.twitter.com/J0jUR6uCzZ — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) March 19, 2022 Ukrajinsko nemška drsalka: Nisem mogla verjeti svojim očem



Na njihovo udeležbo se je ostro odzvala ukrajinsko-nemška umetnostna drsalka Aljona Savčenko. "Zelo boleče je, kar se dogaja med Ukrajino in Rusijo. Otroci in ljudje umirajo, države se uničujejo – to je katastrofa. In ti športniki to praznujejo in podpirajo. To je nehumano. Nisem mogla verjeti svojim očem. Ne vem pa, ali so tja šli prostovoljno ali ne. Pojavljajo se govorice, da so bili v to prisiljeni. Na žalost tega ne morem oceniti," je v pogovoru za Eurosport povedala Savčenkova. Razkrila je še, da je njena družina še vedno ujeta v Mariupolu in dodala, da jim zmanjkuje hrane. Razmere v državi je označila za "humanitarno katastrofo".

View this post on Instagram A post shared by Eurosport (@eurosport) Rylov ni bil edini ruski športnik na petkovi prireditvi ob obletnici ruske priključitve Krima, ki je zahod ne priznava. Tam so se ponosno sprehajali tudi številni drugi profesionalni športniki, med njimi tudi sestriin, olimpijski in svetovni prvakinji v ritmični gimnastiki, smučarska tekačainumetnostni drsalci, nekdanji drsalec, nekdanja ritmičarkain nekdanja hitrostna drsalkaNa njihovo udeležbo se je ostro odzvala ukrajinsko-nemška umetnostna drsalka"Zelo boleče je, kar se dogaja med Ukrajino in Rusijo. Otroci in ljudje umirajo, države se uničujejo – to je katastrofa. In ti športniki to praznujejo in podpirajo. To je nehumano. Nisem mogla verjeti svojim očem. Ne vem pa, ali so tja šli prostovoljno ali ne. Pojavljajo se govorice, da so bili v to prisiljeni. Na žalost tega ne morem oceniti," je v pogovoru za Eurosport povedala Savčenkova. Razkrila je še, da je njena družina še vedno ujeta v Mariupolu in dodala, da jim zmanjkuje hrane. Razmere v državi je označila za "humanitarno katastrofo".

Speedo bo denar raje namenil ukrajinskim beguncem

Rilov je bil zaradi udeležbe na zborovanju že deležen odziva njegovega sponzorja Speedo, distributerja kopalk in kopalnih dodatkov, ta je že prekinil sodelovanje z olimpijskim prvakom in bo sredstva raje namenil ukrajinskim beguncem, odzvali pa so se tudi pri krovni plavalni organizaciji FINA, kjer so, kot so zapisali, globoko razočarani nad udeležbo Rilova na petkovem shodu. "Zadevo preiskujemo," so sporočili za CNN.

Bojkot svetovnega prvenstva

Rilov je včeraj sporočil še, da bo zaradi nestrinjanja z ukrepi, ki ruskim športnikom ne dovoljujejo nastopanja pod rusko zastavo, izpusti letošnje svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v Budimpešti na Madžarskem.

"V podporo ruskim paralimpijcem in vsem ruskim športnikom, ki so jih umaknili z mednarodnih tekmovanj, zavračam udeležbo na letošnjem svetovnem prvenstvu (od 18. junija do 3. julija, op. a.). Verjamem v to, da je izguba konkurence izguba za razvoj športa. Ne glede na to, kako žalostno se sliši, ampak šport se ne more razvijati brez kakovostnih tekmovalcev. Odločitev o tem, v katero smer se želijo razvijati, bi morale sprejeti posamezne športne federacije in se vprašati, kaj je mislil Pierre de Coubertin, ko je začel olimpijsko gibanje, ki naj bi združevalo ljudi," je zapisal na Instagramu.

FINA je ena redkih športnih organizacij, ki kljub drugačnim navodilom Mednarodnega olimpijskega komiteja ruskim športnikom še vedno dovoljuje nastope na tekmovanjih, a ne pod rusko, pač pa nevtralno zastavo. Kot so sporočili, se bodo glede nastopov ruskih športnikov odločali od primera do primera. Svetovno mladinsko prvenstvo v plavanju, ki bi ga moral gostiti ruski Kazan, je medtem že odpovedano.