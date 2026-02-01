Nika Prevc s sijajnim finalnim nastopom skočila na stopničke, odlična tudi Nika Vodan

Slovenska skakalka Nika Prevc je na posamični tekmi v Willingenu v finalu s skokom dolgim kar 146 metrov pridobila pet mest in na koncu navkljub slabšemu prvemu nastopu osvojila tretje mesto. Zmagala je Norvežanka Eirin Maria Kvandal (251,8 točke) pred Japonsko Nozomi Marujama (+7,9 točke), Prevc je zaostala 16,7 točke. Med deseterico je preizkušnjo končala tudi Nika Vodan, ki je osvojila šesto mesto.

Smučarske skakalke so v Nemčiji odkljukale zadnjo tekmo pred olimpijskimi igrami, ki bodo tokrat potekale v sosednji Italiji. V Willingenu je bilo prijavljenih le 34 tekmovalk, tako da kvalifikacije niso bile potrebne.

Z zadnjim skokom pred odhodom v Predazzo je zagotovo izjemno zadovoljna Nika Prevc, sploh potem ko se ji skok v prvi seriji ni posrečil. V prvo je namreč zmogla le 123,5 metra, kar je zadostovalo za osmo mesto. V finalu je naravnost zablestela, pristala je pri kar 146 metrih in na koncu z daljavo dneva osvojila tretje mesto. "Danes še ena zelo dobra tekma, malo grenkega priokusa zaradi prve serije. A drugi seriji sem skočila dobro, tako da grem lahko mirne glave naprej," je Prevc povedala takoj po tekmi za TV Slovenija.

Na koncu je za 16,7 točke zaostala za zmagovalko Norvežanko Eirin Mario Kvandal (136 m 138,5 m; 251,8 točke), ki je bila po prvi seriji četrta. Drugo mesto pa je osvojila Japonka Nozomi Marujama (138,5 m, 138,5 m; 243,9 točke). Vodilna po prvi seriji Norvežanka Anna Odine Stroem je v finalu padla na sedmo mesto (136 m, 120 m; 212).

Odlično je svoje delo opravila tudi Nika Vodan, ki je osvojila šesto mesto (129,5 m, 131,5 m; 216,9 točke). Maja Kovačič je v finalu izgubila pet mest, bila je 17. (133,5 m, 122 m; 165,0). Katra Komar je v finalu pridobila štiri mesta, osvojila je 21. mesto (119,5 m, 133 m; 155,1).

Vse štiri bodo slovenske barve branile tudi v olimpijskem Predazzu.

Willingen, tekma, 2. serija