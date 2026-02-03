"Prišel je čas, da zaprem to poglavje svojega življenja. Bilo je eno najlepših, hkrati pa eno najtežjih, ki jih bom zaprla," je rokometašica Ana Gros na družbenem omrežju Instagram sporočila, da po koncu sezone končuje bogato kariero.

"Moja profesionalna kariera se bo sklenila ob koncu sezone. Imam še pet mesecev, da uživam v tem športu in na igrišču dam vse od sebe za svoj klub. Od prvega dne do 25. leta – nič drugega kot hvaležnost. Nikoli ni bila samo igra. Vsak trenutek, vsak boj, vsak spomin. Nepozabno," je na družbenem omrežju zapisala izjemna desna zunanja rokometašica Ana Gros.

Petintridesetletnica je v bogati karieri osvojila številne lovorike, med drugim je z Györom leta 2004 slavila v ligi prvakov, petkrat osvojila francosko prvenstvo, večkrat bila slovenska, madžarska in nemška prvakinja, dodala pa še kopico individualnih nagrad. Med drugim je bila najboljša strelka lige prvakinj leta 2021.

"Vedno bom hvaležna, da sem lahko v polnosti živela svoje sanje"

V čustvenem videoposnetku je ena najboljših strelk v evropskem in svetovnem rokometu – v ligi prvakinj jo od velikega mejnika tisoč golov loči le še 14 zadetkov – med drugim dejala, da bo kariero končala brez obžalovanja, in se zahvalila športu, ki ji je dal ogromno.

"Zapreti to poglavje je ena najtežjih stvari. Rokomet me je naučil vrednot, ki jih bom ohranila do konca življenja. V tem športu sem spoznala neverjetne ljudi, prijatelje za vse življenje. Rokomet bo vedno del mene in vedno bom hvaležna, da sem lahko v polnosti živela svoje sanje. Dragi rokomet, hvala ti za vse," je dodala članica vodilnega kluba francoskega prvenstva Bresta.

Dolga leta je bila slovenska kapetanka, pred dvema letoma je z reprezentanco tudi zaigrala na olimpijskih igrah, po teh pa končala reprezentančno pot. Foto: Reuters

Dolga leta je bila kapetanka slovenske reprezentance, leta 2024 je uresničila tudi olimpijske sanje in z rojakinjami nastopila na tekmovanju petih krogov v Parizu.

Ob domačem Velenju, kjer je začela kariero, je igrala za Olimpijo, Krim Mercator, Györ, Thüringer HC, Metz, CSKA Moskva in Brest Bretagne, v dresu katerega bo kot najboljša strelka kluba končala kariero.