Avtor:
STA

Nedelja,
1. 2. 2026,
6.27

Osveženo pred

19 minut

Nedelja, 1. 2. 2026, 6.27

19 minut

Nogometna tržnica, 1. februar

Balkovec po novem na Cipru

Avtor:
STA

Jure Balkovec | Jure Balkovec se seli na Ciper | Foto Aleš Fevžer

Jure Balkovec se seli na Ciper

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski nogometni reprezentant Jure Balkovec bo kariero nadaljeval na Cipru. Iz turškega prvoligaša Fatiha Karagümrüka se seli v Nikozijo k Omonii, so potrdili pri ciprskem klubu. Enaintridesetletni levi bočni branilec je s Ciprčani sklenil pogodbo za leto in pol.

Balkovec je v Turčiji igral od leta 2020, ob Karagümrüku še za Alanyaspor. Pred tem je igral v Italiji za Verono, Empoli in Bari, v Sloveniji pa za Domžale, Radomlje, Krko in Belo krajino.

Za slovensko reprezentanco je zbral 39 nastopov.

Omonia vodi v ciprskem državnem prvenstvu, v katerem igrajo še štirje Slovenci. Vid Belec za Apoel, ki je šesti, Alen Kozar in Gal Kurež za Paralimni, ki je z vsega točko zadnji, in Miha Trdan za Krasavo, ki je 12. v 14-članski ligi.

