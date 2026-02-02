Živim v bloku in vozim električni avtomobil – koliko me to stane? Manj od pričakovanega.

Čeprav živim v bloku in letno z električnim avtomobilom prevozim okrog 25 tisoč kilometrov, je polnjenje baterije okrog 500 evrov ceneje kot nakup fosilnih goriv.

Po podatkih Eurostata približno dve tretjini Slovencev živi v stanovanjskih hišah, ki naj bi torej imele urejen osnovni priključek za polnjenje električnega avtomobila. Kaj pa ostala tretjina, ki živi v večstanovanjskih hišah ali v bloku sredi mesta? Večina jih nima urejenih priključkov in je zanje sobivanje z električnim avtomobilom precej manj gladko.

Tudi sam živim v bloku. Domače vtičnice za avtomobil torej ni, toda z električnim avtomobilom bi letno prevozil vsaj okrog 25 tisoč kilometrov. Med tednom jih v povprečju dnevno med Vrhniko in Ljubljano opravim med 50 in 80, skupaj s koncem tedna sem pri okrog 500 kilometrih tedensko. To pomeni dobrih dva tisoč kilometrov na mesec in vsaj 25 tisoč kilometrov letno. Ob tem še kakih pet tisoč kilometrov prevozim s preostalimi pogoni (bencin, dizel).

Koliko me kot prebivalca bloka stane javno polnjenje?

Kilometri: 25 tisoč

25 tisoč Povprečna poraba: 18 kWh / 100 km

18 kWh / 100 km Potrebna energija : 4.500 kWh

: 4.500 kWh Skupni strošek: 1.671 evrov ali 6,6 evra/100 km

Počasno polnjenje (AC) * Hitro polnjenje (DC) Naročnine ** Delež polnjenja: 60 % 40 % Količina energije: 2.700 kWh 1.800 kWh Povpr. cena na kW: 0,23 evra 0,53 evra / kWh Letni strošek 621 evra 954 evra 96 evra

* Polnilnice Gremo na elektriko, izbira možnosti "optimized charging"

** Naročnine na Ionity (letno enkratno plačilo 60 evrov) in Petrol (mesečno plačilo tri evre)

Koliko stane polnjenje električnega avtomobila, če živite v domači hiši * ali ga polnite na javnih polnilnicah:

Hiša - tesla (80 % doma, 20 % hitre polnilnice Tesla): 3,9 evra / 100 km

(80 % doma, 20 % hitre polnilnice Tesla): Hiša - ostali avtomobili (80 % doma, 20 % DC): 4,7 evra / 100 km

avtomobili (80 % doma, 20 % DC): Blok - tesla (60% AC, 40% DC): 5,6 evra / 100 km

(60% AC, 40% DC): Blok - ostali avtomobili (60 % AC, 40 % DC): 6,6 evra / 100 km

* - predviden strošek domače elektrike je 0,17 evra na kWh

Foto: Gregor Pavšič

Zanimal me je podrobnejši izračun, koliko stane polnjenje električnega avtomobila na javnih polnilnicah. Sam vozim različne tipe avtomobilov in zato podatki ne veljajo zgolj za en avtomobil.

Kot prebivalec bloka bi zagotovo iskal električni avtomobil z železofosfatno baterijo LFP (manj degradacije, odpornost na hitro polnjenje, nižja cena …), velik plus imajo avtomobili z ročnim zagonom predgretja baterije (najboljši vmesnik imajo vozila z Volkswagnove platforme MEB), dodatna prednost je dobra komunikacija prek aplikacije, velikost baterije največ do kakih 60 kilovatnih ur (kWh), pogon na en par koles (nižja poraba) in podobno.

Foto: Gregor Pavšič

Glede na svoje izkušnje bi opravil 60 odstotkov polnjenj na klasičnih polnilnicah z izmeničnim tokom (AC), preostalih 40 odstotkov pa na različnih "hitrih" polnilnicah z enosmernim tokom (DC). Počasno polnjenje opravim, ko sem doma, prav tako med službo, med sestanki v mestu in podobno.

Tu že nastopi pomembno sito – kdor živi v mestu z malo polnilnicami, bo težko računal na stalno dostopnost priključka. Ta ni samoumeven niti sredi moje domače Vrhnike, pa čeprav ta pri elektromobilnosti sodi nad povprečje slovenskih mest. Toda vzemimo v obzir, da se infrastruktura izboljšuje in da se bo stanje izboljšalo. Kljub temu (ali prav zato) naj takoj izpostavim premalo poudarka pri razvoju infrastrukture:

Večja slovenska mesta potrebujejo javne parke z več desetimi polnilnicami AC (moč do 11 kW).

Polnilnice morajo biti del namenskih parkirišč; primer Vrhnike – parkiranje je pri polnilnicah dovoljeno vsem (kar ni prepovedano, je dovoljeno), saj bi v nasprotnem primeru župan najbrž poslušali očitke zaradi manj parkirnih mest.

Mesta potrebujejo kombinacijo počasnih in srednje hitrih (50 kW) polnilnic. V tujini (tudi na Hrvaškem, enako v Avstriji) so na tem področju že zelo dobri zgledi.

Učinkovita redarska služba v primeru neupravičene zasedenosti električnih polnilnic.

Foto: Gregor Pavšič



Foto: Gregor Pavšič

Pri polnjenju z izmeničnim tokom AC uporabljam polnilnice sistema Gremo na elektriko (GNE). Izkoristiti je mogoče možnost polnjenja, kjer sistem po potrebi zmanjša moč in se prilagaja razmeram v električnem omrežju. Cena ene kilovatne ure je 22 centov (23 centov z upoštevajočo priključnino).

Kot primer je tu račun za štiriurno polnjenje baterije – povprečna moč polnjenja je bila 9,5 kW (največja 9,6 kW), v tem času pa je baterija pridobila 38 kWh elektrike. Strošek polnjenja je bil devet evrov. Ta količina elektrike pozimi zadošča za skoraj 200, v preostalih treh četrtinah leta pa za vsaj dobrih 200 kilometrov.

Ker letno prevozim 25 tisoč kilometrov, bi pri povprečni porabi 18 kWh/100 km potreboval 4.500 kWh elektrike. Počasno polnjenje (2.700 kWh) tako stane 594 evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Pri hitrem polnjenju je primernih ponudnikov še več, dokaj velike pa so razlike v ceni. Nekateri ponudniki za sklenjeno naročnino zagotovijo resen popust pri ceni.

Osebno sem najboljšo kombinacijo našel pri sklenjeni naročnini za Ionity, in sicer pri enkratnem plačilu 60 evrov (pet evrov na mesec), kar eno za kWh s 65 zniža na 49 centov. Ob tem bi sklenil še osnovno naročnino s Petrolom za tri evre mesečno – cena za kWh bi se s 66 spustila na 56 centov. Za zdaj sem namensko izpustil možnost naročnine s Teslo, ker se tam cene spreminjajo od ure do ure. Polnilnice občasno uporabim in plačam polno ceno, ki pa je kljub temu na ravni znižane Petrolove.

Povprečna cena za hitro polnjenje je tako 53 centov za kWh. Ker sem letno 60 odstotkov elektrike pridobil že s počasnih polnilnic, jih bom preostalih 1.800 kWh s hitrih. To stane 954 evrov.

Skupaj v tem primeru javno polnjenje za 25 tisoč kilometrov stane nekaj več kot 1.500 evrov. Omenjene naročnine (skupaj 96 evrov) so že vključene.

Foto: Gregor Pavšič

Ker za 25 tisoč kilometrov potrebujemo v povprečju 4.500 kWh elektrike, bi morali baterijo v povprečju napolniti le vsake štiri dni. To je sicer zanimiva teorija, ki potrjuje smiselnost ne prevelikih baterij, a v praksi je treba baterijo pogosto polniti večkrat po manj časa – to pa je tudi povsem drugačno sobivanje z električnim avtomobilom, zaradi česar je primerjava s točenjem goriva (sploh med strokovno javnostjo) dokaj nesmiselna. Tudi pametni telefon polnimo večkrat in ne šele takrat, ko je baterija povsem prazna.

25 tisoč kilometrov bo s fosilnimi gorivi stalo več kot 2.100 evrov

To je realnost polnjenja električnega avtomobila, če nimamo domače vtičnice. Ceneje polnijo lastniki Teslinih avtomobilov, ker za hitro polnjenje na Teslinih polnilnicah plačajo v povprečju le okrog 40 centov na kWh. To bi v zgoraj razloženem režimu vožnje letno stalo približno 300 evrov manj.

In za konec primerjava s fosilnimi gorivi. Ob upoštevani povprečni porabi šest litrov na sto kilometrov in povprečnih cenah goriva, bi bencinski ali dizelski avtomobil za 25 tisoč kilometrov potrebovala več kot 2.100 evrov.

Tudi ob javnem polnjenju je torej električni avtomobil pri 25 tisoč prevoženih kilometrih letno cenejši za okrog 500 evrov.

Razred zase ostaja polnjenje doma

Najcenejše in najbolj enostavno je seveda domače polnjenje. Trenutna cena ob koriščenju nizke tarife je okrog 17 centov na kWh. To je približno tretjino manj kot na javnih polnilnicah.

Voznik tesle, ki bi 80-odstotno polnil doma in 20-odstotno na "svojih" hitrih polnilnicah, bi za 25 tisoč kilometrov plačal manj kot tisoč evrov. Torej slabo polovico zneska, ki ga plača voznik bencinskega ali dizelskega avtomobila. Tudi preostali pa v tem primeru ne plačajo bistveno več.

Električni avtomobil je tako stroškovno najbolj primeren za prebivalce v lastnih hišah, nikakor pa lastništvo niti za preostale ni tabu tema.

