Neobičajen prizor: voznik pri Metliki v prtljažnik naložil preveč drv

Na družbenih omrežjih se širi posnetek z območja Metlike, na katerem je mogoče videti osebni avtomobil, močno preobremenjen z drvmi. Voznik je v prtljažnik in zadnji del vozila naložil izjemno količino lesa, zaradi česar je bil avtomobil pod težo tovora povsem spuščen do tal.

Drva so močno štrlela iz prtljažnika, kar je pri mimoidočih in drugih udeležencih v prometu povzročilo precejšnje začudenje, pa tudi zaskrbljenost glede varnosti.

Pod objavo posnetka se je razvila razprava. Nekateri so opozorili na nevarnost takšnega ravnanja v prometu in izpostavili, da bi lahko prišlo do resne prometne nesreče. Drugi pa so bili bolj kritični do snemanja in objavljanja posnetka.