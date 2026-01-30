Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
30. 1. 2026,
21.14

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Evropska unija mejni prehodi schengen Srbija BiH avtoprevozniki

Petek, 30. 1. 2026, 21.14

6 minut

Avtoprevozniki z BiH in Srbije končali blokado mejnih prehodov

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
avtoprevozniki, tovornjaki, mejni prehod | Predsednik zbornice Marko Čadež je v začetku tega tedna dejal, da gospodarstva Zahodnega Balkana zaradi blokad voznikov izgubljajo približno 100 milijonov evrov na dan pri izvozu blaga, za to pa okrivil "birokracijo EU" in "neustrezen odziv". | Foto Reuters

Predsednik zbornice Marko Čadež je v začetku tega tedna dejal, da gospodarstva Zahodnega Balkana zaradi blokad voznikov izgubljajo približno 100 milijonov evrov na dan pri izvozu blaga, za to pa okrivil "birokracijo EU" in "neustrezen odziv".

Foto: Reuters

Mejni prehodi za tovorni promet proti schengenskem območju, ki so jih od ponedeljka blokirali avtoprevozniki iz držav Zahodnega Balkana, so se danes ponovno odprli. Za zaključek petdnevne blokade so se odločili zaradi četrtkove napovedi Evropske komisije, da bo preučila možnosti za zagotovitev več prožnosti pri izvajanju vizumskih pravil.

Države schengenskega območja, tudi Slovenija, so oktobra za državljane tretjih držav na zunanjih mejah EU, mednarodnih letališčih in pristaniščih začele uvajati sistem EES, ki digitalno beleži vstope in izstope, podatke iz potnih listov, prstne odtise in fotografije obraza državljanov tretjih držav, ki v 29 evropskih držav vstopajo za krajše obdobje.

Ker Bruselj doslej ni upošteval zahtev in predlogov za poenostavitev postopkov na mejah, so se prevozniki iz Srbije, BiH, Črne gore in Severne Makedonije odločili za blokado na mejah teh držav, kjer so po poročanju regionalnih medijev v preteklih dneh blokirali izključno terminale za tovorni promet.

Evropska komisija bo v sodelovanju s članicami poskušala poiskati rešitve

Potem ko je Evropska komisija v četrtek sporočila, da bo v sodelovanju s članicami poskušala poiskati rešitve, ki bi med drugim voznikom tovornjakov omogočile daljše bivanje v EU, so se za odpoved blokade terminalov za tovorni promet na mejnih prehodih proti schengenskemu območju najprej odločili makedonski in črnogorski avtoprevozniki.

Njihovemu zgledu pa so v petek popoldne sledili še srbski in bosanski kolegi. "Lahko smo zadovoljni. Mislim, da smo dosegli, kar je bilo treba, in omogočili, da gospodarstvo ponovno deluje," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Nedjo Mandić iz Srbskega združenja prevoznikov, ki je bil med organizatorji protesta.

Mandić je izrazil upanje, da bo predlog Evropske komisije dokončno oblikovan do torka, ko se bodo sestali ministri za promet in predstavniki Evropske komisije.

V Nemčiji v preteklem tednu pridržanih devet srbskih voznikov

Po podatkih Srbske gospodarske zbornice (CCIS) je bilo v Nemčiji v preteklem tednu pridržanih devet srbskih voznikov zaradi kršitve pravila, ki omejuje bivanje v EU na 90 dni v 180-dnevnem obdobju.

Predsednik zbornice Marko Čadež je v začetku tega tedna dejal, da gospodarstva Zahodnega Balkana zaradi blokad voznikov izgubljajo približno 100 milijonov evrov na dan pri izvozu blaga, za to pa okrivil "birokracijo EU" in "neustrezen odziv".

Blagovna trgovina med EU in Zahodnim Balkanom je sicer leta 2024 presegla 83 milijard evrov.

avtoprevozniki, tovornjaki, mejni prehod
Novice Zaradi blokad avtoprevoznikov nastala že večstomilijonska škoda
Evropska unija mejni prehodi schengen Srbija BiH avtoprevozniki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.