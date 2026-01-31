Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
31. 1. 2026,
13.58

stanje na cestah prometne informacije prometne informacije zaprtje avtoceste obvoznica Ljubljana

Sobota, 31. 1. 2026, 13.58

Nadhoda nad ljubljansko severno obvoznico so porušili

Ljubljanska severna obvoznica, nadhod | Nadhoda nad ljubljansko severno obvoznico so že porušili. | Foto Promet.si / Facebook

Nadhoda nad ljubljansko severno obvoznico so že porušili.

Foto: Promet.si / Facebook

Zaradi rušitve nadhodov nad razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever je do ponedeljka, 2. februarja, v obe smeri zaprta ljubljanska severna obvoznica. Obvoz je urejen po Celovški cesti ter preko priključka Ljubljana Šentvid, vozniki pa se lahko preusmerijo tudi na ljubljansko južno ali vzhodno obvoznico, so sporočili s prometnoinformacijskega centra.

Zaradi zaprtja obvoznice voznike prosijo, da upoštevajo prometne portale in signalizacijo. Promet po ljubljanski severni obvoznici bo ponovno stekel v ponedeljek, 2. februarja, po 5. uri.

V izredno slabem stanju

Nad projektom bdi Mestna občina Ljubljana, ki je lani poleti na javnem naročilu za izvedbo del izbrala ponudbo podjetij V3 in Markomark Nival. Dela naj bi podjetji po pogodbi izvedli za nekaj več kot 5,6 milijona evrov z davkom.

Projektanti so ugotovili, da je stanje obeh nadhodov na območju zgornje Šiške oz. Kosez, ki sta drug od drugega oddaljena nekaj manj kot 600 metrov, tako slabo, da ju ni smiselno sanirati, temveč ju je treba čim prej zamenjati. Odstranitev starih in gradnja novih bosta potekali sočasno, promet po obvoznici pa bo v času del večinoma potekal pod delnimi zaporami oziroma po zoženih prometnih pasovih.

