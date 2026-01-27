Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Konec tedna popolna zapora severne ljubljanske obvoznice: začenja se rušitev nadhodov

nadvoz, Gotska ulica

Foto: Google maps

Na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Kosezami bo od petka, 30. januarja, od 22. ure do ponedeljka, 2. februarja, do 5. ure zaradi rušitve obstoječih in gradnje novih nadhodov Gotske in Ledarske ulice vzpostavljena popolna zapora, so sporočili iz Darsa.

Predvidoma do 15. maja 2026 bodo na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in razcepom Koseze v obe smeri potekala dela na cesti. Gre za del obsežnega projekta, ki ga skupaj izvajata Dars in Mestna občina Ljubljana, v okviru katerega bodo obstoječe nadvoze porušili in zgradili nove.

Ta konec tedna je zaradi rušitve in gradnje novih nadhodov Gotske in Ledarske ulice načrtovana popolna zapora med Šiško in Kosezami, in sicer od petka, 30. januarja, od 22. ure do ponedeljka, 2. februarja, do 5. ure.

Kot sporočajo iz Darsa, bo v času zapore delno zaprt pospeševalni in zaviralni pas v smeri Celovška–Koseze ter pospeševalni in odstavni pas v smeri Koseze–Celovška. Promet bo potekal po voznem in prehitevalnem pasu.

Nadhoda Gotske in Ledarske ulice sta bila zgrajena leta 1981 in sta že zelo dotrajana. Kot je razvidno iz projektne naloge za izdelavo dokumentacije za zamenjavo omenjenih nadhodov, je njuna konstrukcija poškodovana v takem obsegu, da lahko ob nesaniranem stanju v prihodnje ogrozita varnost konstrukcije in posledično prometa na nadhodu ter cesti pod njim.

Zaradi slabega stanja sanacija ni več smiselna in zato je bila sprejeta odločitev o nadomestni gradnji obeh nadhodov. Rušitev nadhodov bo potekala v več fazah. 

