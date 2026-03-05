Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
5. 3. 2026,
8.58

Ko roboti delajo v tovarni: BMW testira humanoidne "sodelavce"

BMW humanoid robot tovarna | Foto BMW

Foto: BMW

BMW napoveduje pomemben korak pri uvajanju umetne inteligence v industrijsko proizvodnjo. Podjetje bo prvič v Evropi preizkusilo humanoidne robote v avtomobilski proizvodnji, in sicer v tovarni v Leipzigu v Nemčiji.

Pilotni projekt v Leipzigu bo raziskoval, kako lahko humanoidni roboti delujejo v obstoječi serijski proizvodnji vozil. Testiranje bo osredotočeno predvsem na montažo visokonapetostnih baterij in proizvodnjo posameznih komponent. Gre za prvo uvedbo te tehnologije v Evropi, potem ko je BMW podobne robote že testiral v svoji tovarni v ameriškem Spartanburgu. 

Robot se je v tovarni v ZDA že izkazal

Tam je v desetih mesecih robot Figure 02 sodeloval pri proizvodnji več kot 30 tisoč vozil BMW X3. Od ponedeljka do petka je opravil deseturne izmene. Njegova naloga je bila natančno odstranjevanje in nameščanje pločevinastih delov za postopek varjenja – to delo zahteva veliko hitrost in natančnost ter je hkrati fizično zelo naporno. Skupaj je robot premaknil več kot 90 tisoč komponent in v približno 1.250 delovnih urah opravil okoli 1,2 milijona korakov.

Humanoidni roboti so zasnovani kot dopolnitev obstoječih avtomatiziranih sistemov. BMW poudarja, da je njihov namen predvsem razbremeniti zaposlene pri ponavljajočih se, fizično zahtevnih ali potencialno nevarnih nalogah. Roboti lahko na primer izvajajo zelo natančno manipulacijo komponent, kot je nameščanje ali prenašanje kovinskih delov pri varjenju. V ameriškem pilotnem projektu je robot v desetih mesecih sodeloval pri proizvodnji več kot 30 tisoč vozil BMW X3 in premaknil več kot 90 tisoč komponent.

