WCOTY in nissan leaf

Avtomobilske novinarke z vsega sveta razglasile zmagovalni avto leta

Nissan LEAF | Nissan leaf v svoji tretji generaciji. | Foto Nissan

Nissan leaf v svoji tretji generaciji.

Foto: Nissan

Električni nissan leaf je postal svetovni avtomobil leta 2026 po izboru ženskih novinark (WWCOTY), kmalu pa tretjo generacijo leafa pričakujemo tudi v Sloveniji.

Mednarodna žirija, ki jo sestavlja 86 avtomobilističnih novinark iz 55 držav, ga je po več mesecih testiranj, analiz in razprav izbrala za končnega  zmagovalca.

Leaf je v finalnem krogu premagal zmagovalce posameznih kategorij, med katerimi so bili škoda elroq, mercedes-benz CLA, hyundai ioniq 9, toyota 4Runner in lamborghini temerario. Ti modeli so pred tem zmagali v svojih segmentih, nato pa so se potegovali še za skupno zmago.

Nissan LEAF | Foto: Nissan Foto: Nissan Ne iščejo zgolj "ženskega avtomobila" ...

Izbor WWCOTY je edinstven v avtomobilski industriji, saj žirijo sestavljajo izključno avtomobilistične novinarke z vsega sveta (Slovenijo zastopa Urša Prosenjak). Nagrado je leta 2009 ustanovila novozelandska novinarka Sandy Myhre z namenom povečati prepoznavnost žensk v avtomobilskem novinarstvu in industriji.

Žirija pri glasovanju ne išče “ženskega avtomobila”, temveč ocenjuje vozila po enakih kriterijih, kot jih uporablja večina kupcev. Med najpomembnejšimi merili so varnost, tehnologija, učinkovitost, udobje, praktičnost in splošna uporabnost v vsakdanjem življenju.

Zmaga modela nissan leaf tako potrjuje njegov položaj enega najpomembnejših električnih avtomobilov na trgu, hkrati pa poudarja nadaljnjo rast in pomen električne mobilnosti v globalni avtomobilski industriji.

Nissan LEAF | Foto: Nissan Foto: Nissan Kakšen je novi leaf?

Novi leaf je dolg 4,35 metra, širok je 1,81 metra in ima 2,69 metra medosne razdalje. Na voljo bo z baterijo tipa NMC (baterije LFP za zdaj niso načrtovane) s kapaciteto 52 ali 75 kilovatnih ur (kWh) neto. Leaf kot predhodnika ostaja na 400-voltni zasnovi. 

Največja moč polnjenja bo 105 oziroma 150 kilovatov, avtomobil pa bo imel tudi funkcijo V2L (vehicle-to-load). Omenimo še 437 litrov prtljažnika in v obeh različicah osnovno maso pod dvema tonama. Pri manjši bateriji bo imel leaf 130-kilovatni, pri večji pa 160-kilovatni motor. 

Pri Nissanu prihod leafa v Slovenijo načrtujejo letos sredi leta in sicer predvidoma junija.
 

