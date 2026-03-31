Tehnologija steer-by-wire, ki odpravlja fizično povezavo med volanom in kolesi, je postala realnost tudi na slovenskem avtomobilskem trgu.

Spomladi 2023 smo v Franciji prvič v praksi vozili avtomobil z revolucionarnim volanom, ki ni imel fizične povezave med volanskim sistemom in kolesi. Namesto volanskega droga premike koles zagotavljajo električni signali.

Tehnologija steer-by-wire nikakor ni le modna muha

Tako imenovano tehnologijo steer-by-wire smo takrat preizkusili v Lexusovem električnem križancu RZ. Ta tehnologija pa je vse prej kot modna muha. To so nam sodeč po naročilih zagotovili slovenski razvojni inženirji (konkretno Hidria), take sisteme pa napovedujejo tudi velikoserijske znamke – med njimi Peugeot (za novi 208), Renault (za novi enoprostorec) in podobni.

Pri Lexusu so od prvega koncepta izpopolnili videz volanskega obroča, ki to sicer ni več obroč. Zgornji in spodnji del sta odrezana, saj so premiki volana bistveno manjši kot pri klasičnem volanu. Preprijemanje volana ni več potrebno, hkrati pa tak volan sili k pravilni drži.

Električni križanec RZ je prvi avtomobil, ki tak sistem ponuja v Sloveniji. Trenutno v ponudbi RZ stane 2.500 evrov, na voljo pa je pri najvišjih opremah luxury in F sport. Za tak volan je tako trenutno treba odšteti vsaj dobrih 70 tisočakov.

Foto: Gregor Pavšič

