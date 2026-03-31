Na štajerski in primorski avtocesti daljši zastoji

Na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici sta nastala daljša zastoja. Po podatkih prometnoinformacijskega centra se pot proti Ljubljani podaljša za slabo uro, v smeri Maribora do pol ure. Zastoj je tudi na primorski avtocesti pred delovno zaporo pred Postojno, kjer je zamude proti Ljubljani približno pol ure.

Na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici je zastoj osebnih vozil do Frama, zastoj tovornih vozil pa sega na vzhodno mariborsko obvoznico. V smeri Maribora zastoj sega do Tepanja.

Po navedbah prometnoinformacijskega centra promet poteka samo po enem prometnem pasu v vsako smer zaradi popravila ločilne ograje po prometni nesreči. Zastoj je tudi na regionalni cesti Slovenske Konjice–Fram in skozi Fram.

Prav tako je zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo pred Postojno. Proti Ljubljani je zamuda približno pol ure, zastoj tovornih vozil pa sega mimo razcepa Nanos tudi na vipavsko hitro cesto. Proti Kopru se pot podaljša do deset minut.

