Gregor Pavšič

Sreda, 1. 4. 2026, 4.00

Dacia iz Revoza ne bo le preoblečen renault twingo

Presenečenje iz Revoza: twingov brat bo dobil pomemben dodatek #foto

Dacia trenutno prodaja prenovljenega springa (ne v Sloveniji), vzporedno z njim pa prihaja še povsem nov malček iz tovarne Revoz. | Foto Dacia

Dacia trenutno prodaja prenovljenega springa (ne v Sloveniji), vzporedno z njim pa prihaja še povsem nov malček iz tovarne Revoz.

Na osnovi renault twinga bo svojega električnega malčka dobila tudi Dacia, vendar pri tem avtomobilu tudi iz praktičnega vidika ne bo šlo le za preoblečenega twinga za še nekaj nižjo ceno.

Avtomoto Velik up Renaulta in Revoza: koliko bo stal in kaj zares zmore? To je prvi resen test.

Pri twingu sprednjega pokrova ni mogoče niti odpreti. | Foto: Gregor Pavšič Pri twingu sprednjega pokrova ni mogoče niti odpreti. Foto: Gregor Pavšič Renault je s pomočjo kitajskega ACDC novega twinga razvil v dveh letih in proizvodnjo zaupal novomeški tovarni Revoz. Na isti osnovi bodo električnega malčka izdelali še pri znamkah Dacia in Nissan, tudi ta dva avtomobila pa bodo izdelovali v Sloveniji. 

Twingo spredaj nima prtljažnika, dacia spring ga bo imel

O praktičnem preizkusu novega twinga smo že podrobneje pisali po prvi resnejši vožnji v Španiji. Twingo je tudi v tujih medijih naletel na zelo dobre odzive, kar so pozitivni znaki tudi za zagotavljanje dela v Revozu.

Pri twingu smo med drugim zapisali, da sprednjega pokrova motorja ni mogoče dvigniti in da je spredaj na voljo le odprtina za dolivanje tekočine za čiščenje vetrobranskega stekla. Dodatnega sprednjega prtljažnika tako twingo nima, zato je treba prostor za polnilni kabel poiskati v prtljažniku. 

Dacia pa je napovedala manjše presenečenje – njihov "twingo", ki se bo imenoval spring, bo imel prtljažnik tudi spredaj. Tako jim je uspelo avtomobil prilagoditi, predelati sprednji pokrov za odpiranje in očitno tudi za postopek proizvodnje v Revozu to ni bila prevelika prilagoditev.

V mestni avtomobil polnilni kabel zagotovo sodi

Vozniki springa bodo kabel lahko pospravili spredaj in tako bo glavni prtljažnik ostal prost. Električni malčki se sicer najpogosteje polnijo doma, toda med vožnjo okrog po mestu in opravkih se pogosto najde priložnost za sprotno polnjenje – navsezadnje je tako mogoče tudi v mestu lažje kot sicer najti parkirno mesto. Polnilni kabel je tako bolj ali manj nepogrešljiv tudi v takih avtomobilih. 

Podrobnosti glede sprednjega prtljažnika in tudi druge tehnične ponudbe springa, ki bo predvidoma še za kakšen tisočak ali dva cenejši od twinga (primerljiv bi moral biti z leapmotorjem T03), za zdaj še ni. Zanimiva bo tudi razlaga iz Renaulta, zakaj take praktične rešitve ni dobil twingo – bi bil to dodatni strošek ali pa so namensko pustili "sladkorček" za konkurenčnost sorodnega modela iz Dacie? 

