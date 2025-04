Prva igralka svetovne lestvice Sabalenka je v finalu lovila jubilejno 20. lovoriko, Latvijka pa deveto. Bolj zadovoljna je po finalni tekmi slednja, saj je v 18. finalu, prvem po februarskem v Dohi, nazadnje prišla do prvega končnega uspeha po lanskem februarju v Linzu.

Ostapenko je v Stuttgartu nastopila kot nepostavljena igralka in 24. na lestvici WTA. Danes pa v finalu ni imela težav in je zanesljivo dobila oba niza, v prvem je že v prvi igri tekmici odvzela servis in potem nadaljevala v podobnem ritmu.

"Najbrž me zdaj sovražiš, ker si si tako želela ta avto. Ampak dobila ga boš kdaj drugič," je izjavo zmagovalke prenesla nemška tiskovna agencija dpa. V Stuttgartu namreč zmagovalka poleg denarne nagrade dobi še športni avto znamke Porsche. Sabalenki se je izmuznil že četrtič, saj je na tem turnirju v finalu igrala tudi v letih 2021, 2022 in 2023, a je vsakič izgubila.

Latvijka se je odpeljala s prestižnim porschejem:

Ostapenko drives with one hand on the wheel so much aura oh my god pic.twitter.com/dn1KsNyLQk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 21, 2025

"Bila si boljša kot jaz in to je edino, kar šteje," pa je dejala Sabalenka, ki je v četrtem medsebojnem obračunu prvič klonila. Na novi lestvici WTA bo zmagovalka Stuttgarta, ki je na poti do finala premagala tudi Poljakinjo Igo Swiatek, napredovala za šest mest na 18.

Stuttgart, WTA 500 (936.840 evrov): Finale:

Jelena Ostapenko (Lat) - Arina Sabalenka (Blr/1) 6:4, 6:1

