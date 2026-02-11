Academia uvaja nov model financiranja študija za mlade – plačilo šolnine po zaposlitvi

Na novinarski konferenci so poudarili tudi izjemno uspešnost prve generacije diplomantov programa Računalništvo s poudarkom na umetni inteligenci in kibernetski varnosti, ki ga je Academia kot prva v Sloveniji uvedla na višješolski ravni. Obenem so napovedali, da bo možnost povračila šolnine iz EU-sredstev za že zaposlene študente v študijskem letu 2026/2027 zadnja tovrstna priložnost.

Višja strokovna šola Academia bo v študijskem letu 2026/2027 v sodelovanju z evropskimi finančnimi institucijami vzpostavila Medgeneracijski sklad Academie (Academia Generations Fund).

"Sklad je naš odgovor na vse večje socialne in ekonomske izzive mladih ali brezposelnih, ki si želijo izobrazbe, a se pri tem pogosto srečujejo s finančnimi ovirami in se zato za študij ne odločijo ali ga opustijo," je pojasnil Žan Dapčević, poslovni direktor VSŠ Academia.

Kako deluje medgeneracijski sklad

Gre za prvi tovrstni mehanizem v Sloveniji in širši regiji, ki študentom omogoča odplačilo šolnine šele po zaposlitvi. Sklad je namenjen predvsem mladim iz manj spodbudnih okolij, brezposelnim, študentom brez porokov in mednarodnim študentom z Zahodnega Balkana. Poleg kritja šolnine in drugih stroškov študija sklad ponuja fleksibilne oblike vračila – z obročnimi modeli ali z medgeneracijsko pogodbo, po kateri diplomanti vračajo približno deset odstotkov svojih prihodkov največ devet let in le ob doseženem dohodkovnem pragu.

"Sklad študentom omogoča, da se lahko osredotočijo na študij, brez takojšnjega finančnega pritiska, hkrati pa si šola in študent delita odgovornost za prihodnost. Na ta način želimo povečati dostopnost kakovostnega izobraževanja za vse, ne glede na socialno ozadje," je dodal Žan Dapčević, poslovni direktor VSŠ Academia

Academia širi nabor podjetij za praktično usposabljanje študentov

Academia izstopa tudi po praktični naravnanosti študija. Kar 40 odstotkov programa predstavljajo praktične izkušnje v podjetjih, pri čemer šola sodeluje z več kot 200 partnerskimi podjetji.

"Študenti morajo opraviti vsaj sto dni obvezne prakse, kar jim omogoča, da v povprečju trikrat hitreje vstopijo na trg dela. Z izrazito praktično naravnanostjo študija in tesnim povezovanjem s podjetji študentom omogočamo, da pridobljeno znanje takoj uporabijo v realnem delovnem okolju," je poudarila Vida Perko, ravnateljica VSŠ Academia.

Pridobitev dvojne diplome in uspehi prvih diplomantov programa Računalništvo

Prvi diplomanti programa Računalništvo, ki ga Academia kot edina izvaja na višješolski ravni, so študij konča z odliko in dosegli najvišja mesta na natečaju Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije za najboljše diplomsko delo. Program s smermi Umetna inteligenca, Kibernetska varnost, Podatkovne znanosti in Razvoj aplikacij je bil uveden pred dvema letoma kot odziv na potrebe trga dela.

Academia je sicer edina višja strokovna šola v Sloveniji, ki študentom omogoča pridobitev dvojne diplome Slovenije in Velike Britanije, kar odpira neposredne možnosti za nadaljevanje študija ali delo v tujini. V študijskem letu 2026/2027 bodo izvajali sedem študijskih programov z različnimi izbirnimi moduli. Študij na Academii traja dve leti, v tem študijskem letu pa ga obiskuje kar 700 študentov, ki bodo po zaključku pridobili ravni izobrazbe 6/1.

Informativni dan Academie za vse bodoče študente bo v petek, 13. februarja 2026, ob 11.00 in 16.00.

Povračilo šolnine za zaposlene – zadnja priložnost za generacijo 2026/2027

Zaposleni študenti lahko v okviru razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS v projektu Pridobitev izobrazbe 2024–2029 pridobijo do 2.755 evrov povračila šolnine za uspešno končano izobraževanje na Academii. Vloge sprejemajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. novembra 2028, zato je generacija, ki se vpisuje v študijsko leto 2026/2027, zadnja, ki lahko to možnost izkoristi.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o višjem strokovnem izobraževanju prinaša razvojne priložnosti za Academio

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o višjem strokovnem izobraževanju odpira pomembne razvojne priložnosti za Academio in celoten sektor višjega strokovnega izobraževanja. Novela uvaja mikrodokazila, ki dopolnjujejo in spodbujajo usposabljanje za vseživljenjsko učenje diplomantov kot sodobne, prilagodljive oblike potrjevanja znanj in kompetenc, omogoča izvajanje transnacionalnega višješolskega izobraževanja po vzoru visokega šolstva ter poenostavlja postopke imenovanja predavateljev. S tem zakon zmanjšuje administrativne ovire, krepi mednarodno povezovanje ter povečuje odzivnost višješolskega sistema na hitro spreminjajoče se potrebe trga dela in gospodarstva.

