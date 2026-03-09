Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
20.58

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Kansas City Chiefs Seattle Seahawks NFL ameriški nogomet

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 20.58

1 ura, 37 minut

Kenneth Walker III

MVP finala lige NFL iz Seattla v Kansas City

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kenneth Walker III | Kenneth Walker III se seli k Kansas City Chiefs. | Foto Reuters

Kenneth Walker III se seli k Kansas City Chiefs.

Foto: Reuters

Najkoristnejši igralec zadnjega finala lige ameriškega nogometa NFL, tekač Kenneth Walker III, je zapustil vrste novopečenih prvakov Seattle Seahawks in se preselil h Kansas City Chiefs, so poročale agencije, tudi hrvaška Hina.

Seattle, ki je v zadnjem finalu februarja premagal New England Patriots z 29:13, se ni odločil za podaljšanje pogodbe s 25-letnim Walkerjem III, a je ta hitro dobil novega delodajalca.

Kansas City Chiefs so bili v zadnjem desetletju ena najuspešnejših ekip v NFL, v zadnjih sedmih sezonah so trikrat osvojili naslov prvaka pod vodstvom podajalca Patricka Mahomesa.

V zadnji sezoni se Chiefs prvič po letu 2014 niso prebili v končnico, eden glavnih vzrokov za to je bila tudi huda Mahomesova poškodba kolena.

"Gremo," je prestop Walkerja III, ki je bil ob čvrsti obrambi s 135 pretečenimi jardi glavni igralec Seattlove zmage v super bowlu, k svoji ekipi pospremil Mahomes.

Walker III je sicer postal prvi "running back" z naslovom MVP v finalu po 28 letih in Terrellu Davisu.

Kansas City je tudi objavil, da bo zvezdniški "tight end" Travis Kelce tudi v prihodnji sezoni igral. To bo zanj 14. leto pri tej ekipi.

Preberite še:

Seattle Seahawks
Sportal Letošnji prvaki lige NFL so naprodaj
Sam Darnold
Sportal Seattle na krilih obrambe drugič osvojil Super Bowl
Kansas City Chiefs Seattle Seahawks NFL ameriški nogomet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.