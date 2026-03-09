MVP finala lige NFL iz Seattla v Kansas City

Najkoristnejši igralec zadnjega finala lige ameriškega nogometa NFL, tekač Kenneth Walker III, je zapustil vrste novopečenih prvakov Seattle Seahawks in se preselil h Kansas City Chiefs, so poročale agencije, tudi hrvaška Hina.

Seattle, ki je v zadnjem finalu februarja premagal New England Patriots z 29:13, se ni odločil za podaljšanje pogodbe s 25-letnim Walkerjem III, a je ta hitro dobil novega delodajalca.

Kansas City Chiefs so bili v zadnjem desetletju ena najuspešnejših ekip v NFL, v zadnjih sedmih sezonah so trikrat osvojili naslov prvaka pod vodstvom podajalca Patricka Mahomesa.

V zadnji sezoni se Chiefs prvič po letu 2014 niso prebili v končnico, eden glavnih vzrokov za to je bila tudi huda Mahomesova poškodba kolena.

"Gremo," je prestop Walkerja III, ki je bil ob čvrsti obrambi s 135 pretečenimi jardi glavni igralec Seattlove zmage v super bowlu, k svoji ekipi pospremil Mahomes.

Walker III je sicer postal prvi "running back" z naslovom MVP v finalu po 28 letih in Terrellu Davisu.

Kansas City je tudi objavil, da bo zvezdniški "tight end" Travis Kelce tudi v prihodnji sezoni igral. To bo zanj 14. leto pri tej ekipi.

