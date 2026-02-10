Plus 34 ob polčasu, Cedevita Olimpija z rušilno močjo do 12. zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so na tekmi 18. kroga EuroCupa poljski Slask premagali s 114:81 in tako redni del tekmovanja končali z 12 zmagami. Že ob polčasu je ljubljanska ekipa na Poljskem vodila za kar 34 točk (65:31). Zagotovljeno ima vsaj tretje mesto v skupini A (osmina finala). Če turški Bahčešehir v sredo doživi poraz pri Neptunasu, pa je Cedevita Olimpija lahko še druga in s tem že v četrtfinalu.

V zadnjem krogu ekipe odločajo o končni razvrstitvi na lestvici, s tem pa tudi o parih prvega kroga končnice tekmovanja. V skupini A, v kateri nastopa Cedevita Olimpija, je edino mesto, ki je bilo pred zadnjim krogom že oddano, najvišje. To bo po koncu rednega dela sezone zasedel Hapoel iz Jeruzalema. Slovenski prvaki imajo priložnost, da se povzpnejo na drugo mesto in s tem neposredno uvrstijo v četrtfinale. Zmaji so bili pred zadnjim krogom po številu zmag poravnani z Bahčešehirjem, ki ima boljši izkupiček zmag na obeh medsebojnih obračunih. Zmago manj od ljubljanskih košarkarjev pa sta imeli Manresa in Venezia.

DJ Stewart Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Trener Zvezdan Mitrović, ki pogosto menja prvo peterko, je začel s postavo: Umoja Gibson, Jaka Blažič, DJ Stewart, Davis Škara in Matthew Hurt. Na parketu v Vroclavu pa ni bilo Thomasa Kennedyja, ki si je na prejšnjih dveh tekmah zvil gleženj. Ljubljančani so tekmo odprli s trojkama Škare in Blažiča. Po dveh zaporednih koših Gibsona in še treh uspešnih prostih metih so že v šesti minuti vodili z dvomestnim številom točk (21:10). Razigrana Cedevita Olimpija je dala v prvi četrtini kar 30 točk in vodila za 10.

David Škara Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Po peti trojki Cedevite Olimpije iz devetih poskusov - zadnji dve je zadel Rok Radović - je v tretji minuti druge četrtine prednost zrasla na 16 točk (38:22). In prednost je v naslednjih minutah še naraščala. Na kar 34 točk! Domača ekipa je pozabila na obrambo in obenem izgubila 12 žog. Za izid polčasa 65:31 je dal Stewart 16 točk, Blažič in Gibson po 11, Radović in Škara po devet. Za dve so Ljubljančani metali 61-odstotno, za tri pa 50-odstotno (devet trojk).

Sicer se je Slask v tretji četrtini za kratek čas približal na 24 točk, a je bila po 30 minutah razlika znova več kot 30 točk (88:57). Trener Mitrović je tekmo mirno spremljal, večino časa je sedel na klopi in užival v igri svojih varovancev. Luka Brajković je bil tisti, ki je pet minut do konca zadel koš za stotico. Minuto do konca je zadel še Žiga Daneu, ki to sezono ne igra veliko. Za tri točke za plus 36 (112:76). Končni izid je bil 114:81. Gibson je dal 20 točk, Radović 17, Stewart 16, Blažič in Škara po 11, Miha Cerkvenik 10, Hurt devet, Brajković osem, Aleksej Nikolić šest. Za dve so Ljubljančani metali 62-odstotno, za tri 46-odstotno (13 trojk), imeli pa so kar 37 asistenc in le šest izgubljenih žog (nasprotnik 17).

Po koncu torkove tekme v Vroclavu je treba za končno razvrstitev na lestvici počakati na zaključek sredinih tekem. Za skok zmajev na drugo mesto mora v sredo Bahčešehir doživeti poraz pri Neptunasu.

