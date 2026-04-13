Za evroligo v Stožicah bi potrebovali nižje davke

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je eden najbolje vodenih klubov vpri nas, ki ne skriva ambicij, da bi se nekoč spet pridružil evroligi, a za to bodo v Sloveniji potrebne korenite spremembe, je ob robu tekme lige ABA s Partizanom poudaril mecen in predsednik Cedevite Olimpije, Emil Tedeschi. "Ob takih davkih, ki jih ima Slovenija, je nemogoče konkurirati ekipam, s katerimi tekmujemo." Potrebna bi bila torej sprememba davčne zakonodaje.

Hrvaški poslovnež Emil Tedeschi, ki že sedem let vlaga v največji slovenski košarkarski klub, odkar je leta 2019 prišlo do združitve Olimpije in zagrebške Cedevite, je po dolgem času stopil pred slovenske novinarje. Ob robu poslovnega kluba Cedevite Olimpije pred tekmo s Partizanom je povedal, da je zadovoljen z razvojem kluba v organizacijskem smislu, manj pa v tekmovalnem.

Proti Partizanu je bila dvorana Stožice kar polna. Foto: Aleš Fevžer "Pred volitvami v Sloveniji smo vladi poslali tri predloge za spremembo zakonov, ki bi podjetjem olajšali pogoje za vlaganje v šport, hkrati pa prepričali slovenske vrhunske športnike, da se vrnejo domov. Ob takih razmerah in davkih, ki jih ima Slovenija, je nemogoče konkurirati ekipam, s katerimi tekmujemo," je dejal Tedeschi. "Naš neto proračun za igralce v tej sezoni je 2,1 milijona evrov, klubi iz regije, kjer so davki bistveno nižji, ali pa jih sploh ni, pa lahko pripeljejo precej boljše igralce, saj nimajo tako visokih obveznosti do države."

"Če bi hoteli igrati v evroligi, bi potrebovali vsaj štirikrat višji proračun. Vabila si ne moremo privoščiti, če bi se v evroligo uvrstili preko evropskega pokala, pa mislim, da bi potrebovali najmočnejše slovenske sponzorje, verjetno pa tudi pomoč države. Bolje je biti med prvimi šestimi klubi v evropskem pokalu kot pa med zadnjimi tremi v evroligi. Gledalci, še posebej slovenski, raje gledajo zmage kot poraze," je dodal Tedeschi.

Tedeschi je pohvalil delo trenerja Cedevite Olimpije Zvezdana Mitrovića, za katerega pravi, da je eden najboljših v Evropi, predvsem pa, da ima posluh za mlade in nadarjene košarkarje, ki jih bo klub še naprej razvijal in pošiljal v bogatejše klube.