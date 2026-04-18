Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
A. T. K.

Sobota,
18. 4. 2026,
10.13

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

slovo skoki smučarski skoki Lisa Eder

Lisa Eder odkrito spregovorila o razlogih za presenetljiv konec kariere: razhajanja z zvezo

Lisa Eder | Za nepričakovanim koncem kariere skakalke Lise Eder se skrivajo nesoglasja z Avstrijsko smučarsko zvezo. | Foto Reuters

Za nepričakovanim koncem kariere skakalke Lise Eder se skrivajo nesoglasja z Avstrijsko smučarsko zvezo.

Potem ko je najuspešnejša avstrijska smučarska skakalka pretekle zime Lisa Eder v petek z novico o koncu kariere poskrbela za enega največjih šokov po koncu sezone, je zdaj razkrila še, kaj je botrovalo tej nenadni odločitvi. Deloma je bil razlog tudi v razhajanju z Avstrijsko smučarsko zvezo (ÖSV), ki ni pristala na njeno pobudo za vključitev njenega zaročenca Manuela Fettnerja v trenerski štab.

Zdaj že nekdanja smučarska skakalka Lisa Eder je v pogovoru za ORF pojasnila, da v pogovorih z Avstrijsko smučarsko zvezo (ÖSV) niso našli skupnega jezika. Želela si je, da bi njen zaročenec Manuel Fettner, ki je letos v Planici prav tako končal kariero, postal del njene ekipe, a zveza tega ni odobrila. "Nismo našli dogovora. ÖSV ima svoje razloge in to razumem, a zame drugače preprosto ne gre," je bila iskrena 24-letna Avstrijka.

Lisa Eder si je želela, da bi njen zaročenec Manuel Fettner po koncu njegove kariere okrepil trenerski štab avstrijske ženske reprezentance v skokih.

V skokih še vedno uživa, a vse, kar se dogaja okoli njih, ji ne ustreza

Kljub najboljši sezoni v karieri, v kateri je dvakrat zmagala na tekmah svetovnega pokala, na olimpijskih igrah pa osvojila četrto mesto, je v ozadju raslo nezadovoljstvo. "Razmere so mi že nekaj časa oteževale delo. Sama v skokih uživam, vse okoli tega pa me ne osrečuje," je priznala Salzburžanka.

"Po sezoni sem imela jasno predstavo, kako naprej. Imela sem idejo, ki pa se zdaj ne bo uresničila, zato takšna odločitev," je dodala Eder in poudarila, da so z zvezo odnose razčistili. Dodala je še, da o možnosti za menjavo reprezentance ne razmišlja in trdi, da je njena tekmovalna kariera končana. "Začenja se novo poglavje mojega življenja in tega se veselim," pravi.

Nika Prevc, Nozomi Marujama, Lisa Eder | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Zveza: Tega ji nismo mogli omogočiti

Da je bila vključitev Fettnerja dejansko na mizi, je potrdil tudi športni direktor Florian Liegl. "Lisa je izrazila željo, da bi njen partner sodeloval v ekipi. Tega zaradi strokovnih, organizacijskih in finančnih razlogov nismo mogli omogočiti. Imamo zelo dobro delujoč strokovni štab pod vodstvom Thomasa Dietharta," je dejal.

Na zvezi ne skrivajo razočaranja, a odločitev njihove rojakinje spoštujejo. "Za ÖSV je to velika škoda. V ekipi, ki jo pestijo odhodi in poškodba Eva Pinkelnig, je bila Lisa pozimi nosilka rezultatov," je še dejal Liegl.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
