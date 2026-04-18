Avtor:
Š. L.

Sobota,
18. 4. 2026,
23.54

finale Real Sociedad Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid španski pokal

Španski pokal, finale

Oblak spremljal dramo in enajstmetrovke, na koncu pa ostal brez lovorike

Jan Oblak, Atletico Madrid | Jan Oblak je z Atleticom ostal brez lovorike. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nogometaši Real Sociedada so v finalu kraljevega pokala v Sevilli na stadionu de La Cartuja po izvajanju enajstmetrovk s 6:5 (2:2; 2:2) premagali Atletico Madrid Jana Oblaka in prišli do lovorike. Redni del tekme se je končal z izidom 2:2, v podaljšku ni bilo zadetkov, tako da so zmagovalca odločili streli z bele pike, v katerih je bil Real Sociedad uspešnejši s 4:3. Jan Oblak v pokalnem tekmovanju ni branil, ob tem se šele vrača po poškodbi, tako da je tudi tokrat prednost pred njim dobil Juan Musso. Slovenski vratar tako ostaja brez edine manjkajočo lovorike v španskem nogometu.

Real Sociedad iz San Sebastiana je povedel že v 13. sekundi tekme, kar je bil najhitrejši gol v 123-letni zgodovini tega tekmovanja. Musso je slabo posredoval ob ne najbolj nevarnem strelu z glavo Anderja Barrenetxee. V 18. minuti je z natančnim strelom izenačil Ademola Lookman, Musso pa si je v zaključku polčasa privoščil še eno napako in tekmecu podaril najstrožjo kazen. Atletico Madrid je do 2:2 prišel šele v 83. minuti, ko se je na robu kazenskega prostora dobro znašel Julian Alvarez in še lepše zadel mrežo.

Za Atletico sta enajstmetrovki zapravila Alexander Sörloth in Alvarez, ki sta bila na vrsti kot prva, pri Real Sociedadu pa je strel z bele pike zapravil le Orri Oskarsson. Odločilen poskus je v peti seriji unovčil Pablo Marin.

Zmagovalci nogometaši Real Sociedada. | Foto: Reuters Zmagovalci nogometaši Real Sociedada. Foto: Reuters

Za Real Sociedad je to tretji pokalni naslov po 1987 in 2020, ki mu prinaša nastop v evropski ligi, Atletico Madrid, za katerega je bil to šesti poraz na zadnjih sedmih tekmah, pa se lahko tolaži, da si je ta teden zagotovil nastop v polfinale lige prvakov proti Arsenalu.

Jan Oblak je tako finale spremljal s klopi za rezerve, o pokalni lovoriki pa sicer sanja že 12 let in tudi zdaj se mu želja ni izpolnila. Z Atleticom je v Španiji že postal prvak (2020/21), osvojil je tudi superpokal (2014), še nikoli pa ni postal pokalni zmagovalec, je pa bil prvič del finalnega obračuna.

Atletico in Real Sociedad sta se pred tem finalom v tej sezoni v okviru la lige že srečala dvakrat. Januarja je bil izid 1:1, zadnje srečanje v začetku marca pa so s 3:2 dobili nogometaši Atletica.

Sportal Sladek poraz Oblaka in Atletica, PSG dokončal začeto

Španski pokal, finale:

Sobota, 18. april:

Vsi zmagovalci španskega pokala:

32 – Barcelona
24 – Athletic Bilbao
20 – Real Madrid
10 – Atletico Madrid
8 – Valencia
6 – Zaragoza
5 Sevilla
4 – Espanyol
3 – Betis, Real Sociedad, Real Union
2 – Deportivo La Coruna
1 – Arenas, Racing Club de Irun, Mallorca, Club Ciclista de San Sebastian

 
Sportal Nora tekma na Allianz Areni in napredovanje Bayerna ter Arsenala
