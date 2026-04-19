Nogometaši Real Soceidada so bili po razburljivi zmagi v finalu španskega pokala pričakovano v sedmih nebesih. Osvojili so prvo lovoriko po letu 2021, kapetan Mikel Oyarzabal pa je občutek zadovoljstva primerjal s hojo po vodi. V taboru Atletica so objokovali poraz. Kapetan Koke je zdaj vso energijo usmeril v ligo prvakov, kjer so se rdeče-beli uvrstili v polfinale, trenerju Diegu Simeoneju pa je bilo najbolj žal navijačev. "Potrebujejo zmage, ne pa sporočila," je povedal po bolečem porazu, ki ga je slovenski vratar Jan Oblak spremljal s klopi za rezervne igralce.

Madridski Atletico spada med največje španske nogometne klube, a njegovi navijači že nekaj časa niso občutili, kakšen je občutek, ko tvoji ljubljenci osvojijo lovoriko. Zadnjo (naslov španskega prvaka) je osvojil leta 2021. Takrat je imel pri osvojitvi la lige pomembno vlogo tudi Jan Oblak, v tej sezoni pa se je Simeonejevi četi nasmihala idealna priložnost za prekinitev trofejnega posta v kraljevem pokalu. Atleticu pa se v finalu v Sevilli vendarle ni izšlo.

Nogometaši Atletica so ostali brez pokalne lovorike. Nazadnje so jo osvojili leta 2013. Foto: Reuters

Po izvajanju 11-metrovk, med vratnicama rdeče-belih je stal Juan Musso, slovenski čuvaj mreže pa je ostal na klopi, je bil s 4:3 boljši Real Sociedad, pred tem pa je bilo po 120 minutah 2:2. Madridski velikan je tako ostal brez lovorike, njegov trener pa že dolgo ni bil tako potrt. Najbolj mu je bilo žal navijačev, ki so v velikem številu odpotovali v Sevillo.

Simeone: Ta poraz zelo boli

"Navijači potrebujejo zmage, ne pa sporočila. Ta poraz zelo boli. Morali bi zmagati, a tega nismo storili. Ker pa smo dali vse od sebe, sem zaradi tega vsaj malce bolj pomirjen. Pri 2:2 smo namreč imeli kar nekaj priložnosti za zmago, a žoga enostavno ni hotela v gol," je po bolečem porazu dejal Diego Simeone in dodal, da se je zagotovo vsaj v podaljšku poznala utrujenost.

Atleticu je imel za razliko od tekmeca v finalu naporen delovni spored med tednom, ko se je z Barcelono potegoval za polfinale lige prvakov. Bil je uspešen in se prebil med štiri najboljše v Evropi, le štiri dni pozneje pa je zapravil priložnost, da bi osvojil španski pokal in prekinil petletno sušo glede osvajanja lovorik.

Argentinski strateg Diego Simeone vodi Atletico že dobro poldrugo desetletje. Pokalni naslov je nazadnje osvojil daljnega leta 2013. Leto pozneje se je Atleticu pridružil Jan Oblak, ki pa še naprej ostaja brez pokalne lovorike. Foto: Guliverimage

Če je Simeone poudaril, da še ne razmišlja o Arsenalu, pa je kapetan Koke z mislimi že pri največjem evropskem tekmovanju. "Pred nami je čudoviti izziv. Želimo osvojiti ligo prvakov. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bi postali evropski prvaki. Ta večer pa je za nas zelo žalosten," je skušal kapetan Atletica z drznim ciljem dvigniti vzdušje v taboru poražencev.

Atletico tako v tej sezoni čaka še ena priložnost za lovoriko. Največja, kar obstaja v evropskem nogometu. V polfinalu lige prvakov se bodo udarili z Arsenalom. Če bi preskočili še londonsko oviro, bi jih v finalu v Budimpešti pričakal boljši s srečanja med Bayernom in PSG.

Kapetan Sociedada: Kot da bi hodil po vodi

Povsem drugačno ozračje pa je bilo v taboru Real Sociedada. Baskovski klub iz San Sebastiana je osvojil prvi pokal po letu 2021. Tudi takrat je zmagal finale v Sevilli, le da so bile takrat tribune zaradi koronakrize prazne, tokrat pa je zmago nad Atleticom pozdravilo na tisoče privržencev, ki so se s severa Španije odpravili v Andaluzijo.

Navijači prvoligaša iz San Sebastiana so si lahko dali duška v Sevilli. Foto: Reuters

Med osrednjimi junaki tekme je bil tudi vratar Unai Marrero, ki je ubranil dva strela ter Real Sociedadu pomagal do četrte pokalne lovorike. Zmagoviti zadetek je z bele točke dosegel Pablo Marin. "Skušal sem ostati miren. Real Sociedad je moje življenje. Tu živim že od otroštva. To je največji dosežek, o katerem sem lahko sanjal. Da osvojiš lovoriko s klubom mojega življenja," je poudaril Marin.

Real Sociedad je po petih letih znova španski pokalni zmagovalec. Foto: Reuters

Njegov kapetan Mikel Oyarzabal je občutek sreče primerjal kar s hojo po vodi. "Nikoli še nisem hodil po vodi, a občutek mora biti podoben temu," je poudaril 28-letni španski reprezentant, ki je dosegel edini zadetek v finalu španskega pokala pred petimi leti.