Tim Gajser je na svoji 17. dirki v Pietramurati dosegel že 14. stopničke! Po četrtem mestu v prvi vožnji je drugo dobil in s 43 točkami osvojil drugo mesto. Premagal ga je samo Jeffrey Herlings (47), ki je bil prvi v prvi in drugi v drugi vožnji. Tim je po prečkanju kariraste zastave ustavil motor, stopil z njega in visoko dvignil roke. Več tisoč slovenskih navijačev je celotno drugo vožnjo norelo od navdušenja, po koncu pa vdrlo na stezo in se zgrnilo na štartno ravnino, da so od blizu spremljali podelitev. Jan Pancar je bil 14.

Opoldne je Gajser delil avtograme. Množice pred šotorom, kjer sicer prodajajo njegove majice in kape, je bila nepregledna. Foto: Matej Podgoršek Na najlepšem prizorišču v koledarju se dogaja peta letošnja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu, velika nagrada Trentina. Pravijo ji kar slovenska velika nagrada, saj se tu vsako leto zbere več tisoč slovenskih navijačev. Pod navpičnimi stenami v Pietramurati, 20 minut vožnje severno od Gardskega jezera, je Tim Gajser (Yamaha) dosegal najboljše rezultate v karieri (vse s svojo nekdanjo ekipo Hondo). Šestkrat je zmagal in bil kar 13-krat na zmagovalnem balkonu (16 dirk). In Slovenci so vselej pripravili navijaški spektakel. Ker že leto dni ni zmagal, smo mislili, da letos ne bo toliko navijačev. Kako smo se zmotili! Morda jih še nikoli ni bilo toliko! "Že na kvalifikacijah je bilo neverjetno, na dirki bo še bolj. To te zagotovo dvigne. Dal bom vse od sebe," nam je z nasmehom povedal Gajser. A letos nima navijačev samo on, temveč tudi Jan Pancar (TEM JP253 KTM), njegov generalni pokrovitelj TEM Čatež je denimo organiziral avtobusni prevoz za svoje delavce.

Takole so se pod zmagovalni balkon nagnetli Slovenci in glasno pozdravili Tima Gajserja. Foto: Matej Podgoršek

Gajserju v prvi vožnji uspel najboljši štart letos

Gajser je poudaril, da je letos proga tukaj precej zahrbtna. Foto: Guliverimage V krogu za ogrevanje so slovenski navijači zadimili zavoj, kjer se jih je zbralo nekaj tisoč. In kot da bi to podžgalo Tima, saj mu je uspel najboljši štart v sezoni. Iz prvega zavoja je zapeljal kot drugi, samo za Romainom Febvrom (Kawasaki). Tretji je bil Tom Vialle (Honda), četrti Lucas Coenen (KTM), ki pa je v drugem krogu dvakrat padel in zdrsnil iz prve dvajseterice. Jeffrey Herlings (Honda) je bil po slabem štartu šele 11., Pancar pa 16.

Ko se je po 20 minutah zdelo, da ne bo velikih sprememb, pa sta plin navila Vialle in Herlings. Gajserja je morda zaradi bolečin začelo nekoliko zmanjkovati. Prehitela sta ga pet minut pred koncem vožnje. Dva kroga pred karirasto zastavo je nizozemski metek prehitel še aktualnega prvaka in tako dobil prvo vožnjo. Tim je bil s 15 sekundami zaostanka četrti. Coenen se je prebil na 12. mesto, Pancar pa je bil z dobro minuto zaostanka 15.

MXGP Trentina:



1. Jeffrey Herlings (Honda) 47

2. Tim Gajser (Yamaha) 43)

3. Tom Vialle (Honda) 35

4. Kay de Wolf (Husqvarna) 32

5. Maxime Renaux (Yamaha) 32

6. RomaiN Febvre (Kawasaki) 31

7. Lucas COenen (KTM) 29

8. Ruben Fernandez (Honda) 26

…

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 13

Gajser dobil drugo vožnjo in osvojil drugo mesto

Tim Gajser je v Trentinu na stopničkah kot doma. Foto: Yamaha Racing V drugi vožnji je štart dobil Kay de Wolf (Husqvarna), a ga je Coenen začel že v prvem krogu napadati za vodstvo. Gajser je iz prvega zavoja zapeljal kot peti, a bil že ob koncu prvega kroga tretji. Herlings je bil sedmi, Pancar pa 15. V težavah je bil očitno Febvre, saj je bil po uvodnih dveh krogih izven prve dvajseterice. V četrtem krogu je bila publika prvič na nogah! Najprej je De Wolfa z agresivnim manevrom kar v skoku prehitel Coenen, nekaj zavojev pozneje pa še Gajser.

Gajser se je držal Coenena na manj kot sekundi. Sredi vožnje je tretji De Wolf zaostajal štiri sekunde, začel pa se mu je približevati Herlings. Medtem je Vialle padel iz izgubil nekaj mest. Deset minut pred karirasto zastavo je bil Jeffrey že tretji. Nova drama pa je sledila samo tri minute pozneje, ko je padel vodilni Coenen in izgubil 10 sekund. Gajser je povedel! Bil je tri sekunde pred Herlingsom in 11 pred Coenenom. In je zdržal. Niti izjemni Nizozemec ga ni ujel. Vožnjo je dobil štiri sekunde pred Herlingsom in 19 pred Coenenom. Febvre se je prebil do 12. mesta, Pancar je končal na 14.

V točkovnem seštevku je veliko nagrado Trentina dobil Herlings, štiri točke pred Gajserjem in 12 pred Viallom. Pancar je osvojil 14. mesto.

MXGP, skupni seštevek sezone (5/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 231 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 227

3. Tom Vialle (Honda) 206

4. Tim Gajser (Yamaha) 198

5. Romain Febvre (Kawasaki) 191

6. Maxime Renaux (Yamaha) 178

7. Ruben Fernandez (Honda) 146

8. Andrea Adamo (KTM) 144

…

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 47

Sacha Coenen končno le zmagal

Sacha Coenen Foto: Guliverimage Dopoldne nas je presenetilo sonce, tik pred štartom prve vožnje razreda MX2 pa so prišli napovedani oblaki in kratka ploha, ki je namočila progo, da je bila te nekaj boljša za dirkanje. A je bilo vseeno težko prehitevati. Sacha Coenen (KTM) je vodil od štarta do cilja, aktualni prvak in vodilni v letošnji sezoni Simon Längenfelder (KTM) pa po slabšem štartu ni mogel priti višje od 10. mesta (cela minuta zaostanka). Lucasov brat dvojček Sacha je zelo hiter, a zaradi pogostih padcev letos še ni zmagal. Slovenski najstnik Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna) je bil s krogom zaostanka 23. (v konkurenci 29 voznikov).

Tudi v drugi vožnji je Peklaj ostal brez točk za svetovno prvenstvo. Skozi cilj je znova prišel na 23. mestu (v seštevku obeh voženj je bil 26.). Čeprav se mu je pred koncem dirke pripetil manjši padec, je imel Sacha Coenen tolikšno prednost, da je zadržal vodilno mesto in dobil tudi drugo vožnjo. Tako je s 50 točkami le prišel do prve zmage sezone in pete v svetovnem prvenstvu MX2. Z 42 točkami je bil drugi Guillem Farres (Triumph), Mathis Valin (Kawasaki) pa s 36 tretji. Längenfelder je osvojil šesto mesto (31 točk), a zadržal rdečo tablico vodilnega v prvenstvu. Je pa samo še tri točke pred Coenenom.

Ker niso našli gostitelja 20. dirke, sledi enomesečni premor. Prvenstvo se bo nadaljevalo zadnja dva konca tedna v mesecu maju, ko sta na sporedu dirki v Franciji in Nemčiji.