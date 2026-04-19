Iran zavrnil pogajanja. Trump: Celotno državo bomo vrgli v zrak #vŽivo

Hormuška ožina bo ostala zaprta, dokler ne bo odpravljena ameriška blokada iranskih pristanišč, je prek iranskih državnih medijev sporočila iranska revolucionarna garda. To so objavili po tem, ko je mornarica opozorila vse ladje, naj ostanejo zasidrane v bližini ožine, s sporočilom, da bo vsak poskus približevanja štel za sodelovanje s "sovražnikom". Ameriški predsednik Donald Trump je že prej dejal, da bo ameriška blokada, ki se je začela v začetku tega tedna, "ostala v polni veljavi", dokler ne bo dosežen končni dogovor z Iranom.

21.45 Iran zavrnil pogajanja

16.58 Sanchez: Španija bo od EU zahtevala prekinitev pridružitvenega sporazuma z Izraelom

14.35 Trump: V ponedeljek nova pogajanja z Iranom v Islamabadu

11.08 Vodja Hezbolaha napoveduje odziv na izraelske napade v Libanonu

8.29 Iran: V pogajanjih z ZDA napredek, a dogovor še daleč

21.45 Iran zavrnil pogajanja

Iran je zavrnil sodelovanje v drugem krogu mirovnih pogovorov zaradi, kot pravi, pretiranih zahtev Washingtona, nerealnih pričakovanj, nenehnih sprememb stališč, ponavljajočih se protislovij in trenutne pomorske blokade, ki jo smatra za kršitev premirja, je poročala državna tiskovna agencija IRNA.

"V zrak bomo vrgli celotno državo," je novinarju Foxa dejal Donald Trump.

16.58 Sanchez: Španija bo od EU zahtevala prekinitev pridružitvenega sporazuma z Izraelom

Španija bo zahtevala prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom zaradi domnevne kršitve mednarodnega prava, je danes dejal premier Pedro Sanchez. Prepričan je, da država, ki krši mednarodno pravo, ne more biti partner Evropske unije.

14.35 Trump: V ponedeljek nova pogajanja z Iranom v Islamabadu

"Moji predstavniki gredo v Islamabad v Pakistanu - tam bodo jutri zvečer pogajanja," je zapisal Trump. "Ponujamo zelo pošten in razumen DOGOVOR in upam, da ga bodo sprejeli, saj bodo Združene države sicer uničile vsako elektrarno in vsak most v Iranu," je obenem zagrozil.

Iransko vodstvo naj medtem še ne bi sprejelo odločitve o morebitnem srečanju z ameriškimi predstavniki. Dokler bo ameriška mornarica ohranjala pomorsko blokado Hormuške ožine, pogajanj ne bo, je poročala iranska tiskovna agencija Tasnim ob sklicevanju na obveščen vir. Sta si pa strani v minulih dneh izmenjali sporočila ob posredovanju Pakistana, je dodal vir.

Ameriška mreža CNN pa je poročala, da naj bi iranska delegacija v Pakistan prispela v torek. V njej naj bi bila tudi tokrat zunanji minister Abas Aragči in predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Po navedbah iranskih virov Teheran pričakuje, da bo v sredo objavljeno podaljšanje prekinitve ognja z ZDA.

Če bo šlo vse po načrtih in se bo Trump strinjal, da odpotuje v Islamabad, bi tja odpotoval tudi iranski predsednik na "skupno srečanje" in podpis "skupne izjave", je še povedal iranski vir, seznanjen s pogajanji.

O tem, kdo bo vodil ameriško delegacijo v Islamabadu, krožijo različne informacije. Uradnik Bele hiše je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da jo bo vodil podpredsednik JD Vance. Malo pred tem je sicer Trump novinarju ABC News dejal, da Vance, ki je delegacijo vodil v prvem krogu pogajanj, ne bo odpotoval v Islamabad.

Zavrnil je namige, da naj bi bil Vance umaknjen zaradi pomislekov glede njegove sposobnosti, da zagotovi sporazum z Iranom, še poroča AFP, ki dodaja, da se bosta pogovorov ob Vanceu udeležila tudi posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner.

Trump je sicer v današnji objavi nanizal vrsto kritik Irana. Zatrdil je, da je "konec gospoda prijaznega fanta" ter da bo Iran hitro padel. Če ne bo sprejel dogovora, pa da mu bo "v čast storiti, kar je treba storiti, kar bi morali drugi predsedniki storiti Iranu v zadnjih 47 letih". "Čas je, da se iranskemu morilskemu stroju naredi konec," je še zapisal.

Za televizijo Fox pa je Trump dejal, da je že vse dogovorjeno in da pričakuje, da bo v ponedeljek zvečer na srečanju v Islamabadu vse šlo hitro, povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Na Truth Social se je odzval tudi na sobotno dogajanje v Hormuški ožini. "Iran se je včeraj odločil, da bo v Hormuški ožini izstrelil naboje - popolna kršitev našega sporazuma o prekinitvi ognja! Mnogi od njih so bili usmerjeni v francosko ladjo in tovorno ladjo iz Združenega kraljestva. To ni bilo lepo, kajne?" je zapisal.

Po njegovem mnenju je nenavadno, da je Iran najavil zaprtje ožine, saj da je ta že zaprta zaradi ameriške blokade. "Pomagajo nam, ne da bi vedeli, in oni so tisti, ki z zaprtim prehodom izgubijo 500 milijonov dolarjev na dan! Združene države ne izgubijo ničesar. Pravzaprav se veliko ladij trenutno odpravlja v ZDA, Teksas, Louisiano in Aljasko, da bi naložile tovor," je še zapisal predsednik ZDA.

11.08 Vodja Hezbolaha napoveduje odziv na izraelske napade v Libanonu

Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem je v soboto dejal, da desetdnevna prekinitev ognja z Izraelom ne more biti enostranska. "Premirje pomeni popolno prekinitev vseh sovražnosti. Ker temu sovražniku ne zaupamo, bodo borci upora ostali na terenu z rokami na sprožilcu in se bodo ustrezno odzvali na morebitne kršitve," je povedal.

Izjave Kasema so prve od začetka veljavnosti prekinitve ognja, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump oznanil po pogovoru z libanonskim predsednikom Josephom Aounom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Vodja proiranskega Hezbolaha je še izjavil, da je način, kako "Amerika narekuje in govori v imenu libanonske vlade", žalitev za Libanon.

Izraelska vojska je v soboto sporočila, da je v južnem Libanonu vzpostavila t.i. rumeno razmejitveno črto, podobno tisti v Gazi, in da je "odpravila teroristično celico", ki je delovala v bližini njenih enot.

Danes pa je vojska objavila, da je bil v bojih v južnem Libanonu ubit izraelski vojak, še devet drugih pa je bilo ranjenih, med njimi en huje. To je druga smrtna žrtev v vrstah izraelske vojske v južnem Libanonu od začetka prekinitve ognja.

Skupno število smrtnih žrtev med izraelskimi vojaki v šesttedenski vojni med Izraelom in Hezbolahom se je tako povzpelo na 15, navaja AFP ob sklicevanju na vojaške podatke.

Izraelske sile so sicer v soboto porušile več hiš v južnem mestu Bint Džbeil, ki je bilo prizorišče intenzivnih spopadov s Hezbolahom pred dogovorjeno prekinitvijo ognja, rušenje pa poteka tudi v drugih obmejnih mestih, kjer so navzoče izraelske sile, je poročala libanonska Nacionalna tiskovna agencija NNA.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je pred dnevi dejal, da operacija proti Hezbolahu kljub premirju še ni zaključena in da bo območja v južnem Libanonu treba "očistiti". Ob tem je napovedal nadaljevanje odstranjevanja teroristične infrastrukture, vključno z rušenjem hiš v vaseh na frontni črti.

8.29 Iran: V pogajanjih z ZDA napredek, a dogovor še daleč

Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf je v soboto zvečer sporočil, da so v pogajanjih z ZDA dosegli napredek, a da so "še daleč od končnega dogovora", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V pogajanjih smo dosegli napredek, vendar ostaja še veliko vrzeli in nekatere temeljne točke ostajajo odprte," je v nagovoru na iranski državni televiziji dejal Galibaf, ki je tudi eden od iranskih pogajalcev.

Iran je bil v tednih vojne "zmagovalec na terenu", v začasno premirje z ZDA pa je privolil le zato, ker so bile njegove zahteve izpolnjene, je še zatrdil po navedbah AFP.

Iransko osrednje vojaško poveljstvo je sicer v soboto sporočilo, da je Hormuška ožina spet "pod strogim upravljanjem in nadzorom oboroženih sil". Revolucionarna garda je opozorila, da bodo vsak poskus prečkanja ožine šteli za sodelovanje s sovražnikom in da bo kršitelj tarča napada. Za to potezo se je Teheran odločil, ker ZDA nadaljujejo blokado iranskih pristanišč.

Dvotedenska prekinitev ognja naj bi se končala v sredo. Pogajanja med Iranom in delegacijo ZDA, ki jo je vodil ameriški podpredsednik JD Vance, prejšnji teden v Islamabadu niso privedla do končnega dogovora, datuma za nov krog pogajanj pa še niso določili, navaja AFP.

Viri v Washingtonu in Teheranu so sicer v soboto nakazali, da bi lahko novo srečanje, ki bi ga gostil Pakistan, potekalo v ponedeljek.