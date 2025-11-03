V teh znakih horoskopa se rodijo pravi prijatelji

Prijateljstvo se ne meri s številom sporočil in skupnih fotografij, pravi prijatelj je tisti, ki ostane, ko vsi drugi izginejo. V svetu, v katerem se odnosi hitro spreminjajo in izginjajo, pa za štiri nebesna znamenja velja, da bodo vedno ob vas.

Rak

Raki so utelešenje topline in čustvene zvestobe. Ko vam podarijo svoje prijateljstvo, je to brez zadržkov in pogojev. Vaše razpoloženje začutijo, še preden kaj rečete, in vas nikoli ne obsojajo, le objamejo, ko ne veste, kam bi sami s seboj. Raki nikoli ne pozabijo rojstnih dni, podrobnosti, ki vam veliko pomenijo, in trenutkov, ko ste jokali od smeha. Prijatelji so zanje družina.

Bik

Biki so čvrsti, zanesljivi in neverjetno zvesti. To niso ljudje, ki se pojavijo le, ko je zabavno, ampak ostanejo tudi takrat, ko vse razpada. Njihova zvestoba ni dramatična, ampak tiha in stabilna. Ne prenašajo laži, ko pa ste v njihovem krogu zaupanja, boste tam ostali za vedno, branili vas bodo pred svetom in pred vami samimi. Ko vam rečejo, da vam stojijo ob strani, je to dobesedno.

Lev

Levi imajo svoje prijatelje radi z vsem svojim velikim srcem in jih ponosno umeščajo v svoj svet. Ne bodo vam dovolili, da bi dvomili vase, ampak vas bodo brez oklevanja opominjali, kdo ste in koliko ste vredni. Čeprav so radi v središču pozornosti, pa vedo, kdaj je treba sijati za druge. Če ste njihovi prijatelji, bodo storili vse, da bi vas zaščitili, njihova predanost je glasna, topla in trajna.

Kozorog

Kozorogi svojih čustev ne kažejo, kot to počnejo raki in levi, a je njihova predanost trdna kot skala. Ne zaupajo zlahka, a ko prebijete ta oklep, boste dobili prijatelja, ki se vam ne bo nikoli izneveril. V krizah so oni tisti, ki prinesejo razum, strukturo in mir. Ne govorijo veliko, a zato toliko več povedo z gestami. S kozorogi ob sebi ste lahko prepričani, da imate vedno tiho, a trdno podporo.