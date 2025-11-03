Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
14.51

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop rak horoskop bik horoskop kozorog horoskop lev horoskop horoskop

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 14.51

27 minut

V teh znakih horoskopa se rodijo pravi prijatelji

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
prijateljici | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Prijateljstvo se ne meri s številom sporočil in skupnih fotografij, pravi prijatelj je tisti, ki ostane, ko vsi drugi izginejo. V svetu, v katerem se odnosi hitro spreminjajo in izginjajo, pa za štiri nebesna znamenja velja, da bodo vedno ob vas.

Rak

Raki so utelešenje topline in čustvene zvestobe. Ko vam podarijo svoje prijateljstvo, je to brez zadržkov in pogojev. Vaše razpoloženje začutijo, še preden kaj rečete, in vas nikoli ne obsojajo, le objamejo, ko ne veste, kam bi sami s seboj. Raki nikoli ne pozabijo rojstnih dni, podrobnosti, ki vam veliko pomenijo, in trenutkov, ko ste jokali od smeha. Prijatelji so zanje družina.

Bik

Biki so čvrsti, zanesljivi in neverjetno zvesti. To niso ljudje, ki se pojavijo le, ko je zabavno, ampak ostanejo tudi takrat, ko vse razpada. Njihova zvestoba ni dramatična, ampak tiha in stabilna. Ne prenašajo laži, ko pa ste v njihovem krogu zaupanja, boste tam ostali za vedno, branili vas bodo pred svetom in pred vami samimi. Ko vam rečejo, da vam stojijo ob strani, je to dobesedno.

Lev

Levi imajo svoje prijatelje radi z vsem svojim velikim srcem in jih ponosno umeščajo v svoj svet. Ne bodo vam dovolili, da bi dvomili vase, ampak vas bodo brez oklevanja opominjali, kdo ste in koliko ste vredni. Čeprav so radi v središču pozornosti, pa vedo, kdaj je treba sijati za druge. Če ste njihovi prijatelji, bodo storili vse, da bi vas zaščitili, njihova predanost je glasna, topla in trajna.

Kozorog

Kozorogi svojih čustev ne kažejo, kot to počnejo raki in levi, a je njihova predanost trdna kot skala. Ne zaupajo zlahka, a ko prebijete ta oklep, boste dobili prijatelja, ki se vam ne bo nikoli izneveril. V krizah so oni tisti, ki prinesejo razum, strukturo in mir. Ne govorijo veliko, a zato toliko več povedo z gestami. S kozorogi ob sebi ste lahko prepričani, da imate vedno tiho, a trdno podporo.

Preverite svoj današnji horoskop.

polje, poletje
Trendi Najbolj samozavestne ženske se rodijo v teh znakih
služba, pisarna
Trendi Ko vsi drugi počivajo, ti znaki horoskopa še vedno delajo
ženska, dekle
Trendi Najbolj poredne misli imajo ti znaki horoskopa
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop rak horoskop bik horoskop kozorog horoskop lev horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.