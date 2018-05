... leta 1985 se je v Bruslju na štadionu Heysel zgodila velika tragedija, potem ko se je uro pred začetkom finala nogometnega pokala državnih prvakov (zdajšnja liga prvakov) med Juventusom in Liverpoolom začelo prerivanje navijačev. Incident so povzročili angleški navijači. Umrlo je 39 ljudi, večinoma Italijanov in navijačev Juventusa. Po tej tekmi so bili angleški klubi iz evropskih tekmovanj izločeni za kar pet let.

Tekmo so odigrali kljub tragediji, v njej je Juventus z golom Francoza Michela Platinija v 58. minuti z enajstih metrov zmagal z 1:0 in osvojil svoj prvi naslov evropskega prvaka.

Zgodilo se je še …

Leta 1966 so v Ciudad de Mexicu v Mehiki odprli enega največjih nogometnih objektov na svetu, štadion Azteca, ki sprejme 105 tisoč navijačev. Zgrajen je bil za nogometne tekme olimpijskih iger leta 1968, gostil pa je še številne športne spektakle. Med drugim tudi svetovni prvenstvi v letih 1970 in 1986. Je edini štadion na svetu, ki je gostil dve finalni tekmi svetovnega prvenstva.

Leta 1968 so nogometaši Manchester Uniteda prvič postali evropski prvaki, potem ko so v finalu takratnega pokala državnih prvakov (zdajšnja liga prvakov) na Wembleyju v Londonu s 4:1 premagali lizbonsko Benfico.

Leta 1974 je Feyenoord na povratni tekmi nogometnega finala pokala Uefa (zdajšnja liga Europa) z 2:0 premagal londonski Tottenham v Rotterdamu pred 59 tisoč navijači in s skupnim izidom 4:2 osvojil prestižno lovoriko.

Leta 1983 je na tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Göteborgu proti Švedski (0:2) zadnjič za Italijo zaigral legendarni nogometni vratar Dino Zoff, ki je v izbrani vrsti nastopil kar 112-krat, kar ga uvršča na drugo mesto večne lestvice nastopov.

Leta 1991 so nogometaši Crvene zvezde dosegli največji uspeh v zgodovini nogometa z območja nekdanje skupne države in postali evropski prvaki, potem ko so v finalu pokala državnih prvakov, zdajšnje lige prvakov, po enajstmetrovkah na štadionu San Nicola v Bariju premagali Marseille. Pri strelih z bele točke so bili varovanci Ljupka Petrovića od Francozov boljši s 5:3, potem ko so zadeli Robert Prosinečki, Dragiša Binić, Miodrag Belodedić, Siniša Mihajlović in Darko Pančev.

Leta 1998 je na prijateljski tekmi proti Belgiji v Casablanci (0:0) zadnjič za Anglijo zaigral kontroverzni angleški nogometaš Paul Gascoigne, ki je nase opozarjal predvsem zunaj nogometnih igrišč, sicer pa veljal za velikega talenta, ki se nikoli ni izkazal v polnem sijaju. Skupaj je za Anglijo nastopil 57-krat in zabil deset golov.

Leta 2005 so rokometaši Gold Cluba v finalu slovenskega pokala v Hrpeljah premagali Celje Pivovarno Laško s 40:37 in osvojili naslov.

Rodili so se:

1963 – nekdanja kitajska atletinja, skakalka v višino Zhu Jianhua

1967 – nekdanji kanadski hokejist Mike Keane

1973 – nekdanji turški nogometaš Alpay Özalan

1975 – nekdanji kanadski hokejist Jason Allison

1976 – nekdanji ruski nogometaš Jegor Titov

1977 – nekdanji italijanski nogometaš Massimo Ambrosini

1981 – ruski nogometaš Andrej Aršavin

1984 – ameriški košarkar Carmelo Anthony

1985 – kanadski hokejist Nathan Horton

1993 – slovaška teniška igralka Jana Čepelova