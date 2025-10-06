Shoppster praznuje pet let na slovenskem trgu

Celih pet let je minilo, odkar je Shoppster uradno vstopil na slovenski trg. Takrat, v letu 2020, je bila situacija vse prej kot običajna – svet se je ustavil, trgovine so se zapirale, spletna prodaja pa je za mnoge postala rešilna bilka. V teh nenavadnih časih je Shoppster stopil na trg in kupcem ponudil nekaj novega. Pomembno vlogo pri tem je imel tudi prevzem podjetja Idea, enega največjih spletnih trgovcev pri nas, katerega del je bil že prej tudi Siniša Marković. Iz izkušenj pri Ideu je skupaj z ekipo gradil temelje današnjega Shoppsterja.

Pogovor s Sinišo Markovićem, direktorjem Shoppster Slovenija

Danes, pet let kasneje, se ozirajo nazaj in hkrati z optimizmom gledajo naprej. Z direktorjem Sinišo Markovićem smo se pogovarjali o začetkih, dosežkih, izzivih in željah za prihodnost.

Direktor podjetja, Siniša Marković. Foto: Shoppster

Začetki med korono

Shoppster je svojo pot v Sloveniji začel leta 2020, ko je z vstopom na trg prevzel podjetje Ideo – in to ravno v času pandemije, ko so bile okoliščine vse prej kot običajne. Kako se spominjate teh začetkov in ali bi rekli, da so bile razmere za vas bolj izziv ali priložnost?

Naš vstop na slovenski trg leta 2020 je bil nekaj posebnega – tako zaradi prevzema podjetja Ideo.si kot tudi zaradi okoliščin pandemije. Ta je čez noč spremenila nakupne navade in pospešila rast spletne prodaje. Čeprav so bile razmere izziv, smo jih pri Shoppsterju videli kot priložnost: ljudem smo ponudili varen in priročen način nakupovanja, ravno ko so to najbolj potrebovali. Začetki so zahtevali hitre prilagoditve procesov in logistike, a prav te izkušnje so nas naredile bolj agilne in pripravljene na prihodnje spremembe.

Pet let rasti in prebojev

Če pogledate na pot začetka do danes – kako bi opisali razvoj Shoppsterja v teh petih letih in kateri projekti oz. trenutki so vam najbolj ostali v spominu?

Če pogledam nazaj, je bila pot Shoppsterja izjemno dinamična. V petih letih smo iz novinca zrasli v prepoznavno spletno trgovino, ki pokriva širok spekter potreb kupcev. Med ključnimi mejniki bi izpostavil integracijo podjetja Ideo, širitev in optimizacijo logistike ter vlaganja v digitalno transformacijo in uporabniško izkušnjo. Najbolj pa mi ostajajo v spominu trenutki, ko smo kot ekipa skupaj dosegli preboje – dokaz, da gradimo nekaj velikega s pravo energijo in predanostjo.

Shoppster je danes eden vodilnih spletnih trgovcev v kategorijah, kot so bela tehnika, mali aparati, pohištvo in zabavna elektronika. A vaša ponudba je še precej širša. Kaj lahko kupec pri vas dobi, kar bi ga morda presenetilo?

Shoppster je res najbolj prepoznaven po elektroniki in gospodinjskih aparatih, a naša vizija je bila od začetka jasna – želeli smo trgovino, kjer kupec najde vse na enem mestu. Zato ponujamo precej širši nabor izdelkov: od mode, športne opreme in izdelkov za dom in vrt do kozmetike, vsakodnevnih potrebščin in celo izdelkov za hišne ljubljenčke. Tako lahko pri nas opravijo večje nakupe, kot so hladilniki ali televizorji, kot tudi manjše, na primer športne pripomočke ali kavne aparate. Posebnost, na katero smo posebej ponosni, pa je kombinacija široke ponudbe in personaliziranega pristopa – želimo biti prostor, kjer kupec vedno odkrije nekaj novega in uporabnega, morda celo nekaj, česar sprva sploh ni iskal.

Kje vidite največ potenciala, da vas kupci v prihodnje še bolj prepoznajo – katere kategorije bi radi dodatno izpostavili?

Največ potenciala vidimo v kategorijah, ki oblikujejo vsakdan – predvsem izdelki za dom in vrt ter pohištvo, kjer lahko združimo široko ponudbo s hitro dobavo. Velik poudarek ostaja na gospodinjskih aparatih in zabavni elektroniki – to sta področji, kjer se trendi zelo hitro razvijajo, kupci pa iščejo zanesljivega partnerja, ki jim lahko ponudi tako dobre cene kot tudi strokovno podporo. Ob tem pa želimo okrepiti tudi področja mode, športa in prostega časa. Tukaj je priložnost, da nas trg spozna kot trgovino, ki presega tradicionalni okvir 'tehnološkega' ponudnika. Naš cilj je, da Shoppster postane prva izbira za celovit in priročen nakup.

Verjamemo, da bomo s poudarkom na raznolikosti, kakovosti in priročnosti dosegli, da nas bo trg še bolj prepoznal kot partnerja, ki pokriva vse potrebe sodobnega potrošnika.

Kaj za kupca res šteje?

Ob več kot 300 tisoč izdelkih je izziv ne le količina, temveč tudi usmerjenost. Kako poskrbite, da kupec hitro najde, kar potrebuje in da je izkušnja enostavna?

Število izdelkov na Shoppsterju že presega to številko še naprej raste, zato je ključno, da je nakupna pot enostavna in intuitivna. Čeprav je izdelkov veliko, je za nas najpomembnejše, da se uporabnik v spletni trgovini počuti, kot da mu je vse na dosegu roke. To zagotavljamo z naprednimi iskalnimi in filtrirnimi orodji ter personaliziranimi priporočili, ki kupcu prihranijo čas. Velik poudarek dajemo preglednosti – jasna kategorizacija, natančen opis izdelkov s slikami, ocene preostalih kupcev. Naš cilj ni le široka izbira, temveč da vsak kupec hitro in z zaupanjem najde točno to, kar potrebuje.

Če bi morali kupcu na kratko povedati, zakaj izbrati Shoppster – katere tri prednosti bi izpostavili?

Če bi izpostavil tri glavne prednosti Shoppsterja, bi bile to: široka ponudba na enem mestu – od tehnike in pohištva do mode, športa in izdelkov za vsakdan; zanesljivost in enostavnost z jasno ponudbo, preprostim nakupom in hitro dostavo; ter dodana vrednost za kupca s personaliziranimi priporočili, rednimi promocijami in ekskluzivnimi ponudbami, ki prihranijo čas in denar.

Foto: Shoppster

Partnerstva in zvestoba

Eden izmed projektov, ki so zaznamovali teh pet let, je Telemach klub. Kako se je razvijal in kakšno dodano vrednost danes prinaša uporabnikom?

Telemach klub je projekt, na katerega smo pri Shoppsterju zelo ponosni, saj jasno kaže, kako s partnerstvi ustvarjamo dodano vrednost za uporabnike. Sprva je bil namen predvsem nagraditi naročnike Telemacha z ugodnostmi in enostavnim obročnim plačilom preko obstoječega mesečnega računa za Telemachove storitve, danes pa klub ponuja precej širši nabor – od posebnih klubskih promocij in prednostnega dostopa do ugodnejšega in enostavnejšega načina plačila. Kupci to vidijo kot konkretno prednost, mi pa kot dokaz, da lahko povezujemo telekomunikacije in e-commerce ter gradimo inovativne rešitve, ki presegajo meje posamezne panoge. Verjamem, da je prav ta projekt prispeval k temu, da nas kupci danes dojemajo kot inovativnega partnerja, ki zna razmišljati širše.

V spletnem okolju je zvestoba kupcev krhka. Kako pri Shoppsterju skrbite, da se kupci vračajo?

Se strinjam, zato pri Shoppsterju kupcem ponujamo več kot le ugodne cene in široko ponudbo. Ključno je, da dobijo dodano vrednost, ki jih motivira k vrnitvi. Zato smo razvili program Shoppster Smart, ki poenostavi nakupno izkušnjo in prihrani čas ter denar, ter uresničili projekte, kot je Telemach klub, ki združujejo različne prednosti in kupcem dajejo občutek pripadnosti. Prav ta kombinacija koristi in zaupanja gradi dolgoročno zvestobo.

Logistika – tihi junak

Logistika je bila ključna že v času pandemije, ko je povpraševanje po spletnih nakupih eksplodiralo. Kako ste v teh pet letih razvijali svoj logistični model in kaj pripravljate za prihodnje?

Logistika je hrbtenica spletne trgovine – to se je najbolj pokazalo v času pandemije, ko smo morali čez noč prilagoditi procese in okrepiti dostave. V zadnjih letih smo model razvijali v smeri hitrosti, učinkovitosti in fleksibilnosti: širili smo skladišča, uvajali pametne tehnologije ter gradili partnerstva, da ohranimo kakovost tudi ob največjih obremenitvah. V prihodnje bomo dodali več avtomatizacije, nove možnosti dostave po meri kupca ter trajnostne rešitve, kot so optimizacija poti in manjši ogljični odtis.

Naš cilj je jasen: da logistika ne bo zgolj podpora nakupu, ampak eden od razlogov, zakaj se kupec vrača k Shoppsterju.

Pogled naprej

Ob peti obletnici se ponuja vprašanje – kateri so kratkoročni cilji, ki jih želite uresničiti v naslednjem letu ali dveh?

Naš glavni kratkoročni cilj je še naprej izboljševati uporabniško izkušnjo – z dodatno personalizacijo, razvojem storitev, kot je Shoppster Smart, ter krepitvijo kategorij z največjim potencialom, predvsem izdelkov za dom in vrt, pohištvo in izdelkov za vsakdanjo rabo. Obenem bomo vlagali v logistiko, da kupcem zagotovimo še hitrejšo, enostavnejšo in trajnostno dostavo.

In če pogledamo še dlje – kakšna je vaša vizija za naslednjih pet let? Kje želite Shoppster videti leta 2030?

Do leta 2030 želimo, da Shoppster postane prva izbira za spletne nakupe v Sloveniji in regiji – sinonim za enostavno, trajnostno in uporabniku prijazno izkušnjo ter prostor, kjer kupci najdejo celovite rešitve za svoj vsakdan.

Praznovanje s kupci

Foto: Shoppster

Shoppster je prehodil pot od zahtevnih začetkov v času pandemije do enega ključnih igralcev na slovenskem e-commerce trgu. Danes je sinonim za široko ponudbo, zanesljivo logistiko in inovativna partnerstva. Ob jubileju pa ne gleda le nazaj, temveč predvsem naprej – k še boljši uporabniški izkušnji in k temu, da ostane prva izbira kupcev.

rojstnodnevno mega ponudbo, da bi kupcem ponudili vse najboljše na enem mestu! Aktualno mega ponudba, ki po njihovem mnenju združuje najboljše ponudbe na trgu, se bo skozi celotno obdobje promocije osveževala in dopolnjevala. Osredotočili pa se niso samo na izdelke, temveč tudi na dodatne ugodnosti za kupce. Tako praznovanje poteka na vseh kanalih: na spletni strani bodo kupci nagrajeni s posebnimi ugodnostmi, na družbenih omrežjih pa so aktivne številne nagradne igre. Shoppster želi praznovanje deliti z vsemi svojimi kupci – saj prav oni to zgodbo pišejo že pet let. Ob rojstnem dnevu je Shoppster za svoje uporabnike pripravil tudi nekaj posebnega – že tradicionalno mega ponudbo je letos nagradil v, da bi kupcem ponudili vse najboljše na enem mestu! Aktualno mega ponudba, ki po njihovem mnenju združuje najboljše ponudbe na trgu, se bo skozi celotno obdobje promocije osveževala in dopolnjevala. Osredotočili pa se niso samo na izdelke, temveč tudi na dodatne ugodnosti za kupce. Tako praznovanje poteka na vseh kanalih: na spletni strani bodo kupci nagrajeni s posebnimi ugodnostmi, napa so aktivne številne nagradne igre. Shoppster želi praznovanje deliti z vsemi svojimi kupci – saj prav oni to zgodbo pišejo že pet let.

Naročnik oglasnega sporočila je SHOPPSTER D. O. O.