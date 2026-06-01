Slovenski odbojkar in kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut je danes v okviru projekta Botrstvo v športu pripravil dobrodelni odbojkarski spektakel. Na tekmi zvezd so se pomerila številna znana imena, od olimpijcev, športnikov, estradnikov in drugih znanih osebnosti. Zatem sledi še pripravljalna tekma reprezentanc Slovenije in Srbije.

Urnaut dobrodelno palico prevzel od Janje Garnbret

Zimzeleni slovenski odbojkar je lani dobrodelno palico v okviru Botrstva v športu prevzel iz rok športne plezalke Janje Garnbret in danes kot ambasador projekta v ljubljanski dvorani Tivoli pripravil poseben odbojkarski spektakel.

V dvorani pod Rožnikom je bila uvod v dnevno dogajanje tekma mladih talentov slovenske odbojke, nato je sledila revialna tekma zvezd, na kateri so se v treh desetminutnih nizih pomerili znani Slovenci. Ekipi sta na parket popeljala kapetana in nekdanja odbojkarja zlate slovenske generacije Dejan Vinčić in Mitja Gasparini.

Gasparinijevo ekipo vodil Lado Bizovičar

V beli ekipi Gasparinija, ki jo je kot trener vodil Lado Bizovičar, so med drugim svoje odbojkarske sposobnosti kazali košarkarja Vlatko Čančar in Edo Murić, nekdanja alpska smučarja Jure Košir in Ana Bucik Jogan, nekdanji rokometaš Luka Žvižej, nekdanja odbojkarja Matija Pleško in Rok Satler, borec MMA Jakob Nedoh ter tudi Melani Mekicar, Nika Zorjan in Bojan Cvjetićanin.

Predsednica republike v vlogi trenerke

Modro zasedbo Vinčića je s klopi nadzirala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Igrali so nekdanji zlati košarkarski kapetan Goran Dragić, smučarski skakalec Anže Lanišek, rokometni trener in slovenski selektor Uroš Zorman, nekdanja odbojkarja Jasmin Čuturič in Sebastijan Škorc, nekdanji rokometaš Vid Kavtičnik, nekdanja plavalka Sara Isaković ter tudi Luka Basi, Luka Jezeršek in Miha Deželak.

Pirc Musarjeva: Tine Urnaut mi je eden najljubših športnikov

"Botrstvo v športu spremljam, odkar sem predsednica. Hodim na dobrodelne dogodke, podpiram športnike, predvsem pa ambasadorje. Vsako leto je eden, ki mora najti idejo, dogodek, kjer bo lahko zbral denar za mlade talente v športu. Tine Urnaut mi je eden najljubših športnikov, čudovit dogodek, obe ekipi sta bili super. Lahko rečem samo hvala tistim, ki so prišli, in predvsem gledalcem in gledalkam," je dejala Pirc Musar. O svoji vlogi kot trenerka se je pošalila, da bi ji to ugajalo vsak dan.

Dragić: Vsi vemo, za kaj gre

Klica je bil zelo vesel tudi Dragić, ki je pred dvema letoma sam organiziral podoben dobrodelni košarkarski spektakel: "Odbojko sem nekajkrat igral na mivki, a je to povsem drugače kot v dvorani. Zelo dobro je bilo, dobro smo se imeli. Vsi vemo, za kaj gre, zbiramo sredstva za mlade nadobudneže, kar največ šteje."

"Ko sem jaz to organiziral, je bilo veliko stresa, veliko priprav ter klicanja, kdo bo prišel in kdo ne. Res je bilo stresno. Tukaj sem bil v drugačni vlogi, kot gost. Lahko sem užival. Nisem tako vpet v to zgodbo, a sem se prišel družit," je še dejal Dragić in priznal, da ga zdaj od športa še najbolj navdušuje padel, in da namesto žoge raje poprime za lopar.

Gasparini spet na parketu

Po dolgem času je bil na odbojkarskem parketu tudi Gasparini. "Občutki so bili sprva mešani. Zabaval sem se, vmes me je malo prijelo za kaj več, a je bil danes drugačen dan za druge stvari. Danes je v ospredju botrstvo," je dejal in dodal, da je nadvse vesel današnje kapetanske vloge: "Veliko sva preživela skupaj, kot tudi Dejan. Očitno je moralo biti tako, da sem danes del tega." Priznal je še, da je po tako dolgem času pričakoval slabšo igro, a je bilo očitno dovolj tri minute ogrevanja.

Olimpijcem podelili certifikate OLY

Ob robu dogodka je potekalo tudi srečanje Kluba slovenskih olimpijcev. Podelili so certifikate OLY, mednarodno priznanje, ki ga podeljuje Svetovno združenje olimpijcev vsem registriranim športnikom, ki so nastopili na olimpijskih igrah. Na tokratnem srečanju so podelili 20 certifikatov, med drugim Lanišku, Bucik Jogan in Vinčiću.

Sledi še dvoboj Slovenije in Srbije

Ob 20.30 sledi še druga pripravljalna tekma reprezentanc Slovenije in Srbije v sklopu priprav na elitno ligo narodov.

Urnautu pri organizaciji odbojkarskega dneva pomagajo Odbojkarska zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije, Zveza Anita Ogulin ter podjetji Spontanzo in Sport Media Focus. Ves izkupiček prodanih vstopnic bo namenjen Zvezi Anita Ogulin & ZPM ter bo šel za pomoč mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij v starosti med 14. in 23. letom.

Koliko je zbral Urnaut, bo znano oktobra

Koliko je v letošnjem letu zbral Urnaut, bo znano 19. oktobra na gala prireditvi OKS, ko bo znan tudi njegov naslednik.