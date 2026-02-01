Pri SZS so se odzvali na preiskavo Fisa in podali jasen komentar

Mednarodna smučarska zveza je po svetovnem prvenstvu v poletih, kjer je Domen Prevc po zapletu s smučmi na ekipni tekmi ostal brez prvega nastopa, zabeležila val žaljivih komentarjev na račun svojih sodelavcev in članov vodstva zveze. Pri Fisu so zato sprožili posebno preiskavo, na celotno dogajanje pa so se zdaj s sporočilom za javnost odzvali tudi Smučarski zvezi Slovenije.

Dogajanje na svetovnem prvenstvu v poletih in prepoved nastopa Domnu Prevca po incidentu s "pobeglimi smučmi" sta močno odmevala tako med slovenski navijači smučarskih skokov kot tudi širom. Po drobnogledom in udarom besnih navijačev so se v prvi vrsti znašli pri Fisu, od koder so sporočili, da so se v Sloveniji pojavili številni popolnoma nesprejemljivi komentarji.

Na Fisu so se zato odločili, da v sodelovanju z neodvisnimi partnerji uvedejo posebno preiskavo, v primeru če bodo odkrili povezavo s skakalci, pa grozijo tudi izključitve s tekmovanj, v primeru, da so vpleteni predstavniki slovenske zveze, pa Fis napoveduje še ostrejše disciplinske ukrepe.

Na dogajanje so se zdaj s sporočilom za javnost odzvali tudi pri Smučarski zvezi Slovenije. "Na Smučarski zvezi Slovenije se želimo iskreno zahvaliti slovenski javnosti za številna sporočila podpore, razumevanja in zaupanja, ki jih v teh dneh prejemamo. Podpora navijačev, ljubiteljev smučanja in širše javnosti nam veliko pomeni ter potrjuje, kako močno so šport, vrednote in skupnost prepleteni v slovenskem prostoru," so uvodoma zapisali.

Domen Prevc v prvi seriji ekipne tekme ni smel nastopiti. Foto: Reuters

"Ob tem želimo jasno in nedvoumno poudariti, da smo bili, smo in bomo tudi v prihodnje trdno zavezani spoštovanju, fair playu, dostojanstvu ter vrednotam, na katerih temelji šport. Na Smučarski zvezi Slovenije ostro in brez zadržkov obsojamo vsakršno obliko sovražnega govora, groženj ali neprimernega vedenja do kogarkoli, ne glede na okoliščine ali vpletene posameznike. Takšna ravnanja nimajo mesta ne v športu ne v družbi nasploh.

Zavedamo se, da lahko neprimerne vsebine in sporočila povzročijo stisko ali občutek ogroženosti. Zato vse, ki se zaradi sovražnega govora, groženj ali drugih oblik pritiskov počutijo ogrožene, pozivamo, da takšna dejanja nemudoma prijavijo policiji. V Republiki Sloveniji so tovrstna ravnanja prekršek oziroma v določenih primerih kaznivo dejanje, pristojni organi pa imajo na voljo ustrezne mehanizme za njihovo obravnavo.

Na Smučarski zvezi Slovenije verjamemo, da šport povezuje, navdihuje in gradi mostove. Prav zato bomo tudi v prihodnje ravnali odgovorno, spodbujali kulturo dialoga in spoštovanja ter skupaj z vsemi deležniki skrbeli za okolje, v katerem imajo prednost vrednote, ki slovenski šport že desetletja postavljajo visoko na mednarodni zemljevid. Hvala vsem za podporo, razumevanje in zaupanje," so še zapisali.

