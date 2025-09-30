Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Torek,
30. 9. 2025,
14.22

Torek, 30. 9. 2025, 14.22

Nemec po pol leta ugotovil, da je na loteriji zadel 15 milijonov evrov

Loterija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Prebivalec nemške zvezne dežele Hessen je v žepu jakne našel loterijski listek, ki ga je kupil pred pol leta, in ugotovil, da je zadel 15,3 milijona evrov, je po poročanju nemških medijev sporočila loterija v Hessnu.

Moški je po navedbah loterije pojasnil, da je na radiu pred časom slišal, da iščejo srečneža, ki je zadel več kot 15 milijonov evrov. Pomislil je, kako je lahko kdo tako neumen, da ne prevzame tolikšne vsote denarja, šele čez nekaj mesecev pa je ugotovil, da je to pravzaprav on sam.

V žepu ene od jaken je namreč našel zmečkan in pozabljen loterijski listek za žrebanje 29. marca in preveril, ali je morda kaj zadel. "Ko sem z mobilnim telefonom preveril številke in videl, kakšen je dobitek, sem bil popolnoma iz sebe," je dejal po navedbah loterije.

Srečni dobitnik je razkril še, da namerava z denarjem, ki ga je zadel, kupiti nov kavč in preskrbeti svoje otroke.

