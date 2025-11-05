Na Ravnah na Koroškem je bil v igri na srečo Eurojackpot vplačan dobitek 5+0 v višini 220 tisoč evrov, so sporočili iz Loterije Slovenija.

Sreča se je tokrat nasmehnila nekomu, ki je na Ravnah na Koroškem vplačal dobitek 5+0, vreden 219.724 tisoč evrov. Izžrebane številke so bile naslednje: 3, 21, 22, 33, 39 ter dodatni 1 in 9. Enake številke so vplačali še trije igralci Eurojackpota.

Glavnega dobitka, ki bi srečnežu prinesel 41 milijonov evrov, ni vplačal nihče.