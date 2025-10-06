Dan po praznovanju svojega 67. rojstnega dne je umrl glasbenik Ike Turner mlajši, sin pokojne pevke Tine Turner in glasbenika Ika Turnerja. Preminil je v losangeleški bolnišnici, kot razlog za njegovo smrt pa so navedli odpoved ledvic, poroča portal Page Six.

"Z veliko žalostjo sporočam, da je umrl moj bratranec Ike Turner mlajši," je za omenjeni portal povedala članica družine Turner Jacqueline Bullock. Kot je pojasnila, je bilo zdravstveno stanje glasbenika v zadnjih letih vse slabše, imel je hude težave s srcem, prejšnji mesec pa je doživel tudi možgansko kap.

"Bil je več kot le moj bratranec, skoraj kot brat, saj sva odraščala v istem domu," je o bratrancu, ki je leta 2007 skupaj z očetom prejel grammyja za najboljši tradicionalni blues album, dodala Bullock.

Umrli trije od štirih otrok

Turner mlajši je bil eden od štirih otrok, ki sta jih skupaj vzgojila Tina Turner in Ike Turner. Zadnji je v prejšnji zvezi z Lorraine Taylor dobil dva sinova, Ika Turnerja mlajšega in Michaela Turnerja, ki ju je pokojna pevka posvojila. Kasneje sta se razveselila edinega skupnega otroka, sina Ronnieja Turnerja, Tina pa je imela še sina Raymonda Craiga, ki ga je dobila z Raymondom Hillom.

Tina Turner je umrla maja 2023 v starosti 83 let po dolgi bolezni, Ike Turner pa decembra 2007 zaradi prevelikega odmerka kokaina. Star je bil 76 let. Umrla sta tudi Raymond Craig in Ronnie Turner, prvi je leta 2018 storil samomor, drugi pa je leta 2022 umrl zaradi raka debelega črevesa.

Preberite tudi: