Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
9.50

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
glasbenik smrt sin Tina Turner

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 9.50

35 minut

Umrl je Ike Turner mlajši, posvojeni sin pokojne Tine Turner

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Ike Turner in Ike Turner mlajši | Ike Turner (na levi) je skupaj s sinom Ikom Turnerjem mlajšim (na desni) leta 2007 prejel grammyja za najboljši tradicionalni blues album. | Foto Profimedia

Ike Turner (na levi) je skupaj s sinom Ikom Turnerjem mlajšim (na desni) leta 2007 prejel grammyja za najboljši tradicionalni blues album.

Foto: Profimedia

Dan po praznovanju svojega 67. rojstnega dne je umrl glasbenik Ike Turner mlajši, sin pokojne pevke Tine Turner in glasbenika Ika Turnerja. Preminil je v losangeleški bolnišnici, kot razlog za njegovo smrt pa so navedli odpoved ledvic, poroča portal Page Six.

"Z veliko žalostjo sporočam, da je umrl moj bratranec Ike Turner mlajši," je za omenjeni portal povedala članica družine Turner Jacqueline Bullock. Kot je pojasnila, je bilo zdravstveno stanje glasbenika v zadnjih letih vse slabše, imel je hude težave s srcem, prejšnji mesec pa je doživel tudi možgansko kap.

"Bil je več kot le moj bratranec, skoraj kot brat, saj sva odraščala v istem domu," je o bratrancu, ki je leta 2007 skupaj z očetom prejel grammyja za najboljši tradicionalni blues album, dodala Bullock.

Umrli trije od štirih otrok

Turner mlajši je bil eden od štirih otrok, ki sta jih skupaj vzgojila Tina Turner in Ike Turner. Zadnji je v prejšnji zvezi z Lorraine Taylor dobil dva sinova, Ika Turnerja mlajšega in Michaela Turnerja, ki ju je pokojna pevka posvojila. Kasneje sta se razveselila edinega skupnega otroka, sina Ronnieja Turnerja, Tina pa je imela še sina Raymonda Craiga, ki ga je dobila z Raymondom Hillom.

Tina Turner je umrla maja 2023 v starosti 83 let po dolgi bolezni, Ike Turner pa decembra 2007 zaradi prevelikega odmerka kokaina. Star je bil 76 let. Umrla sta tudi Raymond Craig in Ronnie Turner, prvi je leta 2018 storil samomor, drugi pa je leta 2022 umrl zaradi raka debelega črevesa.

Preberite tudi: 

Tina Turner
Trendi Objavili pozabljeno pesem Tine Turner
igralka
Trendi Umrla je legendarna igralka
Zdravko Čolić, glasbenik
Trendi Zdravko Čolić se po devetih letih vrača v Maribor
glasbenik smrt sin Tina Turner
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.