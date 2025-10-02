Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
2. 10. 2025,
12.00

glasbenik koncert Maribor glasba Zdravko Čolić

Zdravko Čolić se po devetih letih vrača v Maribor

A. P. K.

Zdravko Čolić, glasbenik | Po letu 2016 se Zdravko Čolič spet vrača v Maribor. | Foto Arhiv Zdravka Čolića

Po letu 2016 se Zdravko Čolič spet vrača v Maribor.

Foto: Arhiv Zdravka Čolića

Bosanski pevec Zdravko Čolić se po devetih letih vrača v Maribor, kjer bo 13. decembra nastopil v dvorani Tabor.

Legendarni 74-letni glasbenik Zdravko Čolić je letos aprila že nastopil na razprodanem koncertu v ljubljanskih Stožicah, 13. decembra pa prihaja v dvorano Tabor. V mestu ob Dravi je nazadnje nastopil leta 2016.

Čolić je v svoji več kot petdesetletni karieri ustvaril številne uspešnice, ki povezujejo generacije in ostajajo priljubljene v vseh starostnih obdobjih. Na repertoarju decembrskega koncerta bodo zagotovo tudi nekatere njegove največje uspešnice, kot so Ti si mi u krvi, Pusti, pusti modu, Noć mi te duguje, Sinoć nisi bila tu, Gori vatra, Produži dalje, Ti možeš sve, Svadbarskim sokakom in druge.

glasbenik koncert Maribor glasba Zdravko Čolić
