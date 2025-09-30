Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
30. 9. 2025,
10.08

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Oasis Matthew McConaughey

Torek, 30. 9. 2025, 10.08

14 minut

Matthew McConaughey na koncertu Oasis: "Kaj počne z roko?"

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Matthew McConaughey | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Posnetek ameriškega igralca v občinstvu na koncertu Oasis je na družbenih omrežjih izzval precej začudenja.

Skupina Oasis je v soboto na stadionu Wembley v Londonu zaključila britanski del svoje koncertne turneje, med občinstvom je bil na VIP-tribuni tudi ameriški igralec Matthew McConaughey. Na TikToku se je pojavil posnetek, na katerem 55-letni Teksašan očitno uživa v koncertu, a so se mnogi začudili njegovim plesnim gibom.

Poglejte:

"Kaj počne z roko?", "Je vse v redu z njim?", "Ali čara?", "Očitno posluša nekaj drugega kot vsi drugi" in podobni komentarji so se zvrstili pod posnetkom igralca, ki je bil na koncertu v družbi svoje žene Camile Alves.

Med občinstvom na sobotnem koncertu Oasis je bilo sicer ob McConaugheyju še kar nekaj zvezdniških obrazov, tam so bili igralca Matt Smith in Sienna Miller, manekenka Kate Moss ter zakonca Victoria in David Beckham.

Oglejte si še:

Matthew McConaughey
Trendi Matthew McConaughey razkril, zakaj je zapustil Hollywood
Skupina Oasis, brata Gallagher
Trendi Po 15 letih se ponovno združuje skupina Oasis
Oasis Matthew McConaughey
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.