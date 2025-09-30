Posnetek ameriškega igralca v občinstvu na koncertu Oasis je na družbenih omrežjih izzval precej začudenja.

Skupina Oasis je v soboto na stadionu Wembley v Londonu zaključila britanski del svoje koncertne turneje, med občinstvom je bil na VIP-tribuni tudi ameriški igralec Matthew McConaughey. Na TikToku se je pojavil posnetek, na katerem 55-letni Teksašan očitno uživa v koncertu, a so se mnogi začudili njegovim plesnim gibom.

Poglejte:

"Kaj počne z roko?", "Je vse v redu z njim?", "Ali čara?", "Očitno posluša nekaj drugega kot vsi drugi" in podobni komentarji so se zvrstili pod posnetkom igralca, ki je bil na koncertu v družbi svoje žene Camile Alves.

Med občinstvom na sobotnem koncertu Oasis je bilo sicer ob McConaugheyju še kar nekaj zvezdniških obrazov, tam so bili igralca Matt Smith in Sienna Miller, manekenka Kate Moss ter zakonca Victoria in David Beckham.

Oglejte si še: