Kandidaturo Georgescuja naj bi na spletu spodbujali plačani vplivneži, člani ekstremističnih skupin in ljudje, povezani z organiziranim kriminalom, piše v dokumentih obveščevalne službe, ki jih je v sredo na zahtevo novinarjev in civilne družbe objavil odhajajoči predsednik države Klaus Iohannis. V dokumentih sicer ni neposredno omenjeno, da je Rusija poskušala vplivati na volitve.

Ugotovitve obveščevalne službe nasprotujejo trditvam Georgescuja, da ni prejel nobene tuje podpore med svojo kampanjo in da je v prvem krogu predsedniških volitev 24. novembra slavil samo zato, ker je njegovo sporočilo odmevalo med ljudstvom, poroča spletni portal Politico.

Njegova volilna kampanja na družbenem omrežju TikTok se je znatno okrepila dva tedna pred volitvami, z njo pa je bila povezana mreža približno 25 tisoč računov. Od tega je okoli osemsto računov obstajalo že od leta 2016, ko je bil TikTok vzpostavljen, a do novembra letos skoraj niso bili aktivni.

V kampanji kršena pravila in zakonodaja

Dejavnost računov bi lahko koordiniral državni akter, je dejala obveščevalna služba in ocenila, da za kampanjo stoji podjetje za digitalni marketing, vsi vpleteni pa naj bi se spretno izogibali pravilom TikToka. Objavljali naj bi vsebine, ki promovirajo Georgescuja, ne da bi jih označili kot del volilne kampanje, kar krši pravila Tik Toka in romunsko zakonodajo, poroča BBC.

Obveščevalna služba je zabeležila tudi več kot 85 tisoč kibernetskih napadov, ki so skušali izkoristiti ranljivosti v romunskem volilnem informacijskem sistemu, s ciljem pridobiti dostop do podatkov, spremeniti vsebino in zrušiti omrežje. Napadi so trajali več dni, tudi na dan volitev in dan po njih, prihajali pa so iz 33 držav, zato je težko pripisati odgovornost posamezni državi.

Iz dokumenta, ki ga je pripravilo romunsko notranje ministrstvo, je medtem razvidno, da so posredniška podjetja najela vplivneže, ki so pred volitvami na omrežjih TikTok, Instagram in Facebook promovirali profil idealnega kandidata. Vplivneži so za vsako objavo zaslužili približno 80 evrov za vsakih 20 tisoč sledilcev, ki so jih imeli.

Priredili profil "idealnega kandidata"

Čeprav Georgescuja niso neposredno imenovali, se je tako imenovani idealni kandidat tesno ujemal z njim. Po zmagi Georgescuja v prvem krogu pa je več vplivnežev izjavilo, da obžalujejo svoje objave.

Georgescu je sicer v sredo zavrnil razkritja dokumentov in obtožbe označil za obupano potezo oblasti, da bi mu preprečili zmago v drugem krogu volitev, ki bo v nedeljo. Na obtožbe so se odzvale tudi ZDA, ki so pozvale k preiskavi, da se zagotovi celovitost romunskega volilnega procesa, poroča nemška tiskovna agencija DPA.